Petru Cadar, fost jucător emblematic al Steagului Roșu Brașov, antrenor și arbitru, a murit la 77 de ani

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Comunitatea sportivă din Brașov este în doliu după dispariția lui Petru Cadar, unul dintre cei mai respectați și longevivi oameni ai fotbalului local. Fost jucător emblematic al Steagului Roșu, antrenor și arbitru, Cadar a murit în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 77 de ani, după o suferință severă care l-a ținut internat în ultimele zile.

Un simbol al loialității față de Brașov

Timp de peste un deceniu, Petru Cadar a purtat tricoul galben‑negru cu o devotare rar întâlnită în fotbalul modern. A adunat 250 de meciuri oficiale pentru Steagul Roșu Brașov, dintre care 188 în prima ligă, devenind unul dintre cei mai constanți fundași ai generației sale. A înscris 14 goluri, performanță remarcabilă pentru postul pe care îl ocupa, notează presa locală Brașov.net.

Fostul său coleg, Ioan Naghi, și-a exprimat regretul profund: „Petrică a fost un om cum rar mai găsești. Serios, disciplinat și mereu cu sufletul la echipă. Pentru noi, nu a fost doar un coechipier, ci un frate.”

Eroul din noaptea în care Brașovul a învins Beșiktaș

Momentul care l-a transformat definitiv într-o legendă a avut loc în toamna anului 1974, în Cupa UEFA. Într-un meci rămas în istoria fotbalului românesc, Brașovul a reușit o calificare spectaculoasă în fața lui Beșiktaș Istanbul. Cadar a marcat golul care a declanșat revenirea fabuloasă a „stegarilor”, într-o atmosferă electrizantă pe Stadionul Tineretului.

Un suporter prezent la acel meci își amintește cu emoție: „Când a înscris Cadar, stadionul a explodat. A fost una dintre cele mai frumoase seri din istoria Brașovului. Nu vom uita niciodată.”

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O viață întreagă dedicată fotbalului

După retragerea din activitatea de jucător, Petru Cadar a continuat să rămână aproape de gazon. A antrenat echipe precum Victoria Brașov, Torpedo Zărnești și Aripile Ghimbav, iar pentru o perioadă a lucrat și în Liban, unde a fost apreciat pentru profesionalismul său. Ulterior, a devenit arbitru și observator, fiind recunoscut pentru corectitudinea și echilibrul său.

Un fost elev al său, astăzi antrenor la juniori, a declarat: „Domnul Cadar m-a învățat ce înseamnă disciplina și respectul pentru fotbal. A fost un mentor adevărat.”

În 2023, municipalitatea i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al Brașovului, o distincție care a venit ca o confirmare a impactului său asupra comunității. Pentru mulți brașoveni, Cadar a fost mai mult decât un sportiv: a fost un model de caracter și modestie.

Primarul Brașovului a transmis un mesaj de condoleanțe: „Petru Cadar a fost un reper moral și sportiv. Orașul pierde un om de valoare, iar memoria lui va rămâne vie în inimile brașovenilor.”

Foto – Gsp.ro

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