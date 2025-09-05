Marian Grozavu a reacționat după difuzarea ultimelor imagini de la Insula iubirii: „Eu ultimele zile stăteam pe pastile, pe calmante. Clacăm și știu că…”

  MENIU  
Marian Grozavu a reacționat după difuzarea ultimelor imagini de la Insula iubirii. Concurentul a spus că a avut reacții în emisiune la nervi și și-a cerut scuze pentru comportamentul său. Bărbatul a explicat că ultimele zile din Thailanda au fost dificile și stresante pentru el, motiv pentru care a ajuns să ia calmante.

Marian Grozavu și-a cerut scuze pentru reacțiile sale impulsive de la Insula iubirii și a explicat că ultimele zile în emisiune au fost foarte stresante pentru el. Concurentul a ajuns chiar să ia pastile din cauza stresului.

Marian Grozavu a vorbit public pentru prima dată după ce au apărut ultimele imagini de la Insula iubirii. Într-un live pe TikTok, el a spus că reacțiile lui din emisiune au fost impulsive și că totul a fost cauzat de stres și oboseală.

Concurentul a mărturisit că regretă modul în care s-a comportat și că încearcă să învețe din greșelile sale. Acesta speră ca fanii să înțeleagă situația prin care a trecut, mai ales că în ultimele zile petrecute în Thailanda a ajuns să ia calmante.

„Pur și simplu, când vrei să aperi o persoană, începi să reacționezi la nervi. Adică, îți dai seama, la mine toate chestiile astea s-au întâmplat în ultimele patru zile (…) Eu ultimele zile stăteam pe pastile, pe calmante.

Îmi pare rău! Suntem oameni, clacăm și stiu că a fost urât din partea mea și îmi pare rău”, a spus concurentul de la Insula iubirii în live-ul pe care l-a făcut pe platforma de socializare TikTok, conform spynews.ro.

Marian Grozavu și Bianca Dan au părăsit împreună Insula iubirii

Marian Grozavu și Bianca Dan au fost primii care au ajuns în fața lui Radu Vâlcan la bonfire-ul final de la Insula iubirii. Concurenta a spus că vrea să plece singură, recunoscând că a legat o conexiune cu ispita Mattia Carnessali. Marian Grozavu a mărturisit și-ar fi dorit să rămână împreună cu ea, dar i-a respectat decizia.

După filmări, concurentul a încercat să o recâștige pe iubita lui. Cu multe vorbe și promisiuni, el a reușit să o convingă să-i mai dea o șansă. Cei doi sunt din nou împreună, iar relația lor pare mai solidă ca niciodată.

În prezent, Bianca Dan așteaptă cererea în căsătorie, mai ales că știe că partenerul ei de viață a vrut să o ceară la ultima ceremonie a focului, dar s-a răzgândit când a văzut imaginile cu ea și ispita masculină.

Parcursul celor doi concurenți la Insula iubirii

Marian Grozavu și Bianca Dan au fost împreună în sezonul 9 al emisiunii Insula iubirii de la Antena 1. Ei lucrau împreună în imobiliare și au venit în emisiune pentru că și-au dorit să-și testeze relația. La început, concurenta a spus că iubitul ei nu i-a zis că era căsătorit.

În timpul show-ului, Bianca Dan s-a apropiat de ispita Mattia Carnessali, iar Marian Grozavu s-a supărat la bonfire-ul final, spunând că nu l-a respectat deloc. Bianca Dan a plecat singură din Thailanda, dar Marian Grozavu a încercat să o recucerească după și chiar a reușit.

