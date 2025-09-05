Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret. Cum au fost fotografiate cu bebelușul

Abby și Brittany Hensel, celebrele gemene siameze care au cucerit publicul prin aparițiile lor în reality show-uri, revin în lumina reflectoarelor cu un subiect care a stârnit curiozitate și emoție: apariția unui copil în viața lor. Potrivit presei internaționale, cele două ar fi devenit mame în mare secret, iar imaginile recente par să confirme acest lucru.

Primele imagini cu bebelușul

Pe 14 august, Abby și Brittany au fost fotografiate ținând în brațe un nou-născut, în timp ce îl puneau într-un scaun auto, într-o parcare din Arden Hills, Minnesota. Mașina în care au urcat era un Tesla negru, iar imaginile au fost publicate de TMZ.

Două săptămâni mai târziu, gemenele au fost văzute din nou, de această dată în compania câinelui familiei și a lui Josh Bowling, soțul lui Abby. Potrivit aceleiași surse, patrupedul a fost dus la salonul de îngrijire, în timp ce Josh a făcut cumpărături la un supermarket din apropiere.

Pe 27 august, cele două au fost surprinse din nou cu bebelușul, de această dată în apropierea școlii din Minnesota unde predau. Imaginile exclusive obținute de The U.S. Sun au stârnit speculații, iar gemenele au decis să reacționeze public.

Reacția pe TikTok: „Blessed”

Pe 30 august, Abby și Brittany au postat un videoclip pe TikTok, în care apar mai multe fotografii recente cu ele purtând bebelușul. Videoclipul era acompaniat de piesa „Nuthin’ But A ‘G’ Thang” de Dr. Dre și avea în descriere cuvântul „Blessed”, alături de hashtaguri precum „sisterhood” și „respect”.

Bebelușul, prezentat colegilor de la școală

Gemenele, care sunt profesoare de clasa a cincea, au scos bebelușul din scaunul auto și l-au dus în școală pentru aproximativ 30 de minute, ca să-l prezinte colegilor. Persoana cu care au fost fotografiate afară era, conform sursei, un coleg de muncă.

Nici Abby, nici Brittany și nici Josh Bowling nu au comentat public identitatea copilului.

Căsătoria cu Josh Bowling, ținută secretă câțiva ani

Deși Abby s-a căsătorit cu Josh Bowling în 2021, informația a devenit publică abia în martie 2024, când publicația Today a obținut documentele care confirmau căsătoria. După ce vestea a fost făcută publică, Bowling și-a schimbat fotografia de profil de pe Facebook, alegând un selfie cu Abby și sora ei siameză, Brittany.

Abby l-a cunoscut pe Josh Bowling în Minnesota, unde amândoi locuiesc și lucrează. Josh este veteran al armatei americane și asistent medical specializat în îngrijire paliativă. Cei doi au păstrat discreția asupra relației lor timp de mai mulți ani, preferând să trăiască departe de ochii publicului. Legătura lor s-a consolidat în timp, iar în 2021 au decis să se căsătorească într-o ceremonie restrânsă, alături de familie și prieteni apropiați.

