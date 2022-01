Dorian Popa, percheziționat de polițiști în Grecia: „Aveau mitraliere”

Dorian Popa a trecut prin momente de panică în Grecia, acolo unde a mers pentru a filma mai multe vloguri. Artistul a povestit că a fost oprit de polițiști în trafic și percheziționat.

Pe canalul său de Youtube, Dorian Popa a povestit că a trăit momente de coșmar în Grecia. În timp ce se afla în trafic, artistul a fost oprit de polițiști și percheziționat.

În viața mea nu am trăit un moment atât de panică. Am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă.

Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au pus mâinile la spate, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel, a spus Dorian Popa.