Victor Slav, mărturisiri sincere despre Anda Adam și Bianca Drăgușanu

Victor Slav a vorbit despre momentele dificile din viața sa, dar și despre relația de ani de zile pe care a avut-o în trecut cu Anda Adam: „Sunt bătătorit, am trecut prin multe. Alții trec într-o viață de om prin ce am trecut eu în ultimii 5-6 ani. Am prins și o perioadă nefastă. Acum s-a mai schimbat. Acum 5-6 ani era simplu să scrii lucruri, să scrii ce îți venea în minte. Pe mine a ajuns să nu mă mai afecteze. Familia suferă. Prietenii suferă. Ai mei au trecut prin momente și sunt învățați. Am cei 7 ani de acasă bine puși la punct. Le-am reproșat părinților mei că au exagerat, dacă ai bun-simț ești vulnerabil. Pe lângă cei 7 ani de acasă, sunt crescut în Ozana, aproape de Pantelimon. Am și școala vieții, chiar dacă nu am lăsat să se vadă.

Am fost ghidat să îmi văd de drumul meu, câinii latră, ursul merge. Nu vreau să intru în polemici. Când mă enervez, fac foarte urât. Dar încerc să mă temperez. Nu degeaba Anda îmi spunea Hulk. Mă cunoștea foarte bine. Am stat atâția ani cu Anda. Îl cunoaște pe cel de atunci, de acum 10 ani. Eram oarecum format. Am cam rămas la fel. Sunt de modă veche, sunt bătrânel, fac 39 de ani. Lumea rămâne șocată când aude că am aproape 40 de ani. Se spune că bărbatul intră în criză la 40 de ani. Dar nu mă simt că voi intra” – i-a mărturisit Victor Slav lui Teo Trandafir.

Victor Slav a vorbit și despre ipostaza de tătic care-l face foarte mândru și împlinit: „Când ți se naște copilul, testosteronul scade un pic și devii un pic mai blând, mai atent. Legătura între tată și fiică e foarte puternică. Poate nu sunt mai sensibil, dar sunt mai atent. Mi s-au schimbat prioritățile. Acum totul se învârte în jurul ei”.

Bianca Drăgușanu, fosta sa soție și mama fetiței sale, Sofia, a declarat de curând în emisiunea lui Teo că Victor Slav a fost bărbatul ideal și, de altfel, singurul bărbat adevărat din viața ei, iar acum Teo i-a evidenția acest lucru lui Victor: „Știu, nu trebuie să-mi spună. Mi-aș dori ca ea să fie foarte liniștită și fericită. Dacă e așa, emană în jurul ei asta, și copilul nostru e liniștit și fericit. Noi nu avem nimic mai mult de împărțit, decât un copil împreună. Dacă eu am fost idealul, îmi doresc să găsească a doua oară un astfel de bărbat”, – a concluzionat Victor Slav la Kanal D.

Sursă foto: Instagram