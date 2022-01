Novak Djokovic are din nou viză pentru Australia. Guvernul își mai poate schimba decizia în zilele următoare

Instanța a decis în favoarea lui Novak Djokovic și a permis intrarea jucătorului de tenis în Australia. S-a zvonit că sportivul ar fi fost arestat chiar dacă și-a recăpătat viza, dar guvernul australian a infirmat informațiile.

După ce i s-a anulat viza de intrare în Australia și a fost trimis într-o unitate de carantină din Melbourne pentru că nu este vaccinat împotriva COVID-19, Novak Djokovic a atacat decizia în instanța. Acesta avea o scutire medicală pentru a putea participa la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se va desfășura în perioada 17-30 ianuarie.

Sportivul ar fi avut COVID-19 în luna decembrie și de aceea ar fi primit derogare de la vaccinare, au susținut avocații sârbului. Însă autoritățile federale australiene nu au fost de acord cu acest lucru.

Citește și: Novak Djokovic, probleme cu participarea la Australian Open pentru că nu s-a vaccinat anti-COVID-19

Rafael Nadal, despre Novak Djokovic: „Îmi pare rău pentru el, dar ştia condiţiile. El a ales”

Mesajul transmis de soția lui Novak Djokovic: „Vom creşte din această experienţă”

Cum arată hotelul în care este cazat Novak Djokovic. „E plin de gândaci și ne dau mâncare cu viermi!”

Luni dimineață, judecătorul Anthony Kelly a anulat ordinul guvernamental de invalidare a vizei lui Djokovic și i-a permis sportivului să rămână în Australia. Potrivit gsp.ro, Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak, ar fi transmis că fiul său a fost arestat pentru a fi deportat, în ciuda deciziei judecătorului.

Avocatul Guvernului, Chris Tran, a declarat că ministrul australian al imigrației ar putea lua în considerare o nouă anulare a a vizei lui Djokovic. Acesta are puteri excepționale și discreționare pentru a anula vizele, indiferent de motiv și dacă ar lua o astfel de decizie, lui Djokovic i-ar putea fi interzisă intrarea în Australia pe o perioadă de 3 ani.

Fratele lui Novak Djokovic susține că ministrul Afacerilor Interne din Australia ar fi dispus arestarea sportivului după ce acesta și-a recuperat în instanță viza de intrare în țară.

Surse federale și din tenis au transmis pentru publicația The Age că Djokovic nu ar fi fost, de fapt, arestat. Potrivit acestora,

În ciuda declarațiilor familiei lui Novak Djokovic, jurnalistul Paul Sakkal, de la publicaţia „The Age“ a transmis pe rețelele de socializare că informația nu este corectă, potrivit unor surse federale și din tenis. Sportivul a părăsit hotelul de carantină din Melbourne în care era plasat, iar acum urmează să se atreneze pentru Australian Open.

Novak Djokovic has not been arrested

Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources

The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022