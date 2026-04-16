Cum s-au cunoscut Ella Vișan și Răzvan Kovacs și cine a făcut primul pas în relație. DJ-ul încă este căsătorit cu Ema Oprișan

Ella Vișan și Răzvan Kovacs au confirmat că formează un cuplu, deși DJ-ul și fosta soție, Ema Oprișan, încă nu au semnat divorțul. Ema a dezvăluit, într-un live pe TikTok, cum a început relația dintre tatăl fetiței sale și Ella.

Cum s-au cunoscut Ella Vișan și Răzvan Kovacs și cine a făcut primul pas în relație

Foștii concurenți de la „Insula Iubirii”, Ella Vișan (sezonul 9) și Răzvan Kovacs (sezonul 7), au confirmat că sunt într-o relație la scurt timp după ce DJ-ul a anunțat că s-a separat de Ema Oprișan, la final de ianuarie 2026. Răzvan susține că despărțirea de Ema s-a produs în decembrie, dar Ema îl contrazice într-un live pe TikTok.

Ema Oprișan susține că ea și Răzvan Kovacs s-au despărțit în februarie și că în martie fostul ei soț era deja într-o relație cu Ella Vișan. Ema povestește că Ella l-a căutat pe soțul ei pentru un eveniment la Londra, unde Răzvan a și mers. Câteva zile mai târziu, Ella ar fi publicat în mediul online o imagine cu mâna lui Răzvan, insinuând că s-ar fi îndrăgostit.

Răzvan Kovacs: „Povestea pe care o spune Ema este închipuirea ei”

„Ella asta… este… făcută din costa satanei. Nu mă înțelegeți greșit. Și Răzvan e… o scursură. Și este absolut clar că oricum Ema și Răzvan au avut… Ei știu ce relație au avut, dar e clar că se ajunsese într-un punct super toxic, într-o relație foarte toxică, dar…”, a spus creatoarea de conținut online @evestastick.

Răzvan Kovacs a văzut videoclipul și a scris în comentarii: „Scursură ești tu… Povestea pe care o spune Ema este închipuirea ei”.

De ce s-au despărțit Răzvan Kovacs și Ema Oprișan

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au o fetiță împreună, pe Luna, iar Ema mai are un băiat, Noah, dintr-o fostă relație. Potrivit DJ-ului, el și Ema s-au separat în decembrie 2025. Răzvan a explicat, la Spynews TV, că relația lor „nu mai mergea de foarte mult timp”. El a menționat că principalul motiv al despărțirii l-au constituit reproșurile constante din partea fostei sale partenere.

„Noi ne-am despărțit undeva prin decembrie; familia ei a venit la noi de Crăciun, iar în momentul în care au venit la noi, am zis: «Hai să părem un cuplu în perioada asta», pentru că, na, așa e când ai musafiri. (…) Au fost și atunci niște dispute între noi. (…) Lucrurile între noi nu au mers de foarte mult timp”, a declarat Răzvan Kovacs.

