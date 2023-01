Cine este Dan Ursa de la Survivor România 2023. Cum arată soția concurentului din echipa „Războinicilor”

Dan Ursa este unul dintre concurenții emisiunii „Survivor România” 2023. „Războinicul” a acceptat propunerea de a face parte din noul sezon al reality-showului difuzat de PRO TV.

Concurentul de la Survivor România 2023 a dezvăluit, înainte de a pleca în Republica Dominicană, care sunt cele mai mari temeri ale sale, dar și provocările de care se teme pe parcursul competiției.

Cine este Dan Ursa de la Survivor România 2023

Numele complet al concurentului este Darius Dan Ursa și locuiește în Cluj, acolo unde ocupă funcția de director al unei companii de vânzări. Războinicul se descrie ca fiind o persoană ambițioasă și curajoasă, fiind pregătit oricând să lupte pentru a câștiga alături de echipa sa.

Dan Ursa de la Survivor România 2023 este căsătorit cu Corina Ursa și împreună au o familie frumoasă.

Darius a declarat că soția sa îi va lipsi cel mai mult în tot acest timp, dezvăluind că ea este persoana care l-a sprijinit de-a lungul timpului. „Cel mai mult o să-mi lipsească încurajările soției mele. Este omul care știe întotdeauna să mă motiveze și să mă țină în priză”, a spus Darius Dan Ursa, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Care este cea mai mare frică a lui Dan Ursa de la Survivor România

Dan Ursa, concurentul de la Survivor România 2023 a dezvăluit care este și cea mai mare frică pe care o are cu privire la competiția de la PRO TV.

„Întotdeauna am pornit cu frica de a nu dezamăgi. Mă refer la familia de acasă. Și pentru ei am să lupt cât am să pot de mult”

Când este difuzată emisiunea Survivor România 2023

Survivor România 2023 este un reality-show de supraviețuire românesc bazat pe formatul internațional Survivor. Programul a debutat pe 18 ianuarie 2020 și a fost difuzat timp de două sezoane (2020 – 2021) la Kanal D, unde a fost prezentat de Dan Cruceru.

Începând din ianuarie 2022, odată cu sezonul trei, show-ul a fost preluat și difuzat în România de PRO TV.Sezonul 4, Survivor România 2023, a avut premiera pe 9 ianuarie 2023.

Showul este găzduit de Daniel Pavel și are un premiu în valoare de 100.000 de Euro. Reality-showl va fi difuzat în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 pe PRO TV.

Concurenții de la Survivor România 2023

Dan Ursa de la Survivor România 2023, printre cei 24 de concurenți, în lupta pentru trofeu. 12 fete și 12 băieți au spus da provocării inegalabile de a face parte din emisiunea-concurs de la PRO TV.

Iată cine sunt faimoșii și războinicii care vor participă în cel de-al treilea sezon al Survivor România 2023.

Echipa Faimoșilor: Carmen Grebenișan, Jorge, Ada Dumitru, Ionuț Iftimoaie, Remus Bonoiu, Bianca Patrichi, DOC, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu și Ștefania Stănilă.



Echipa Războinicilor: Alin Chirilă , Alexandra Porkolab, Robert Moscalu, Lucianna Vagneti, Dan Ursa, Maria Lungu, Andrei Krişan, Daria Chiper, Răzvan Danciu. Andreea Moromete, Andrei Neagu și Codruţa Began.

