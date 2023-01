Cine este DOC de la „Survivor România” 2023. Care e numele real al „faimosului” și cine este soția lui

DOC este unul dintre concurenții de la Survivor România 2023. Artistul a acceptat provocarea de a lupta în echipa „Faimoșilor”, în reality-showul difuzat de PRO TV.

Alături de ceilalți 11 colegi de echipă, DOC luptă pentru a ajunge cât mai departe în competiție și pentru a reuși la final să își adjudece victoria.

Cine este DOC, concurentul de la Survivor România 2023

Numele real al lui DOC este Vlad Munteanu. Concurentul de la Survivor România 2023 are 43 de ani și este căsătorit.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 14)

Soția lui este Anca Cristina, iar cei doi au împreună o fetiță. DOC a intrat în lumea muzicii în urmă cu mai bine de 20 de ani. Nici lumea sportului nu îi este însă străină. A practicat mai multe sporturi, iar în urmă cu câțiva ani a jucat ș baschet la nivel profesionist.

Citește și: Cum arată Faimoasele de la Survivor România 2023 nemachiate: „Este o nouă provocare”

DOC a pornit acum în experiența Survivor România 2023, acolo unde vrea să demonstreze abilitățile pe care le are.

„Lumea care mă cunoaște știe că iau provocările de genul foarte în serios. Pot să înțeleg că nu m-a văzut lumea pe TV, da asta s-a întâmplat că nu am avut provocarea perfectă. Am făcut o grămadă, fizic nu cred că o să am probleme, dar psihic, nici nu știu. Oricât mi-ar plăcea ideea să nu, sunt convins că o să îmi intre în sistemul de operare experiența asta. Sunt pregătit să mâncăm toți nimic. Nu trebuie să te gândești foarte mult la lipsuri. O să am o problemă cu gândacii.”, a spus DOC atunci când a fost anunțat ca fiind unul dintre concurenții de la Survivor România 2023.

Cum a început cariera muzicală a lui DOC

DOC de la Survivor România 2023 a început să se remarce în lumea muzicală din România în anul 1999. În acel moment a înființat trupa C.T.C. Printre cei care au făcut parte din această trupă se numără Deliric și Vlad Dobrescu.

Citește și: Cine este Maria Constantin, concurentă la Survivor România 2023. Ce studii are și de ce s-a despărțit de primul soț

În aceeași perioadă, DOC a lansat și prima casă de discuri pentru muzica hip-hop din România, Facem Records.

„Scăpat de sub control” a fost primul album solo pe care DOC a reușit să îl lanseze. S-a întâmplat în urmă cu 13 ani. Ulterior DOC de la Survivor România 2023 a avut mai multe proiecte de succes. Printre colaborările pe care le-a avut cu artiștii din muzica românească amintim Deliric, Vlad Dobrescu, Maximilian, Guess Who, Cabron și Smiley.

24 de concurenți, în lupta pentru trofeul Survivor România 2023

12 fete și 12 băieți au spus da provocării inegalabile de a face parte din emisiunea-concurs de la PRO TV. Iată cine sunt faimoșii și războinicii care vor participa în cel de-al treilea sezon al Survivor România.

Citește și: Cine este Alin Chirilă, de la Survivor România 2023. La 17 ani, a fost alungat de tată de acasă și a ajuns campion MMA

Echipa Faimoșilor : Carmen Grebenișan, Jorge, Ada Dumitru, Ionuț Iftimoaie, Maria Constantin, Remus Bonoiu, Bianca Patrichi, DOC, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Gheboasă.

Echipa Războinicilor: Alin Chirilă , Alexandra Porkolab, Robert Moscalu, Lucianna Vagneti, Dan Ursa, Maria Lungu, Andrei Krişan, Daria Chiper, Răzvan Danciu. Andreea Moromete, Andrei Neagu și Codruţa Began.

Sursă fotografii: Facebook