Când începe „Te cunosc de undeva!”, sezonul 21, și care sunt cele opt echipe de concurenți. Keo, Doinița Oancea, Tudor Ionescu și Oana Matache, printre participanți

Emisiunea „Te cunosc de undeva” revine cu un nou sezon din 15 februarie, în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe este jurizat într-o formulă nouă, după ce Andreea Bălan și actorul Cristi Iacob s-au retras din proiect. Ilona Brezoianu, Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan vor juriza cele opt perechi de concurenți nerăbdători să-și etaleze calitățile vocale și actoricești.

Când începe „Te cunosc de undeva!”, sezonul 21, și care sunt cele opt perechi de concurenți

În sezonul 21 „Te cunosc de undeva!” surprizele se vor ține lanț, asta atât datorită gazdelor, Pepe și Alina Pușcaș, și celor patru jurați, cât mai ales datorită celor opt perechi de concurenți și provocărilor pe care acestea le vor avea de îndeplinit în cel mai așteptat show al transformărilor! Emisiunea are premiera sâmbătă, 15 februarie, de la 20:00, la Antena 1.

Echipele din sezonul 21 „Te cunosc de undeva!”

Bianca Purcărea și Cristina Ciobănașu

Bianca Purcărea și Cristina Ciobănașu își unesc forțele și recunosc că își doreau o astfel de provocare pentru cariera lor.

„Mă bucură și mă onorează participarea. Simt că e cea mai complexă și interesantă provocare artistică la TV. E o oportunitate să cunoști profesioniști din domeniu, dar și să te inspiri de la cei care muncesc să dea viață unor personaje pe care nu le cunosc. E un mediu foarte viu, foarte solicitant și foarte plin de ambiție din care îmi doresc să învăț și să cresc. Totul în timp ce (sunt convinsă!) mă distrez”, spune Bianca.

Colega ei, Cristina a menționat că „Mi-am dorit enorm să fac parte din acest show și am așteptat cuminte și răbdătoare și cu speranță în suflet de niște sezoane încoace ca dorința mea să se îndeplinească. Ei bine, iată-ne aici. Nici nu-mi vine să cred că se întâmplă, că sunt printre concurenții acestui sezon. Sunt în culmea fericirii când scriu aceste cuvinte. Am stomacul strâns de emoție când îmi dau seama ce experiență frumoasă ne așteaptă. Sunt tare recunoscătoare pentru șansa pe care am primit-o”.

Citește și: „Lumea te uită foarte ușor.” Alina Chivulescu, dezvăluiri despre revenirea pe micul ecran în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, după trei ani de pauză

Cristian Porcari și Mark Stam

Cristian Porcari și Mark Stam, doi tineri artiști iubiți deja de către cei de acasă abia așteaptă să-și creeze amintiri pentru tot restul carierei lor.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a învăța de la oameni de talie înaltă din domeniu. Este un aport de cunoștințe și experiență, mai ales la vârsta mea. Faptul că am șansa de a participa într-un proiect alături de un prieten și un om cu suflet mare, precum Mark, mă face mândru și pregătit pentru noi provocări”, declară Cristian.

De cealaltă parte, Mark a zis: „Am așteptat mult acest moment și abia aștept să ne mascăm și să însușim timbrul, limbajul corpului dar și trăsăturile altor artiști emeriți. M-am pregătit puțin, deși nu știu exact ce ne așteaptă, că fiecare sezon e diferit, însă, în caz de ceva, mi-am încălzit melismele, vocea de operă e acolo, am dres și vocea pop pentru orice eventualitate… Sper, împreună cu al meu coleg, dar și cu ceilalți concurenți să savurăm această ediție la maxim, să creăm multe amintiri frumoase și, de ce nu, poate, să spargem niște bariere, atât culturale, cât și personale…”.

Citește și: Reacția lui Ștefan Bănică Junior când a aflat că fiul cel mare, Radu Ștefan Bănică, va juca într-un serial TV: „Sincer”

Ioana State și Tudor Ionescu

Cunoscuți de către toți cei de acasă, Ioana State și Tudor Ionescu formează o echipă în care voia bună va fi la cote înalte!

„Eu și Tudor nu ne știm de foarte multă vreme, însă ce știu sigur e că avem aceeași energie. Sunt sigură că vom face echipă bună, că ne vom completa și, mai ales, că ne vom distra bine împreună”, spune Ioana.

„Pentru mine, intrarea în proiect înseamnă o provocare. Atât artistică, cât și organizatorică, dacă pot spune așa. Încerc să îmi împart timpul cât mai bine, încât să nu îmi blochez turneul internațional, concertele Fly Project din 2025, dar să fiu aici pentru toate repetițiile lungi și orele de antrenament, cu care îmi va lua ceva să mă obișnuiesc. Însă atunci când sunt implicat într-un proiect, dau tot ce pot. Nu îmi sunt străine munca și perseverența. Cred că le-am exersat zi de zi în toți anii de muzică de până acum. Însă este prima dată când spun da unui proiect de această anvergură, în care trebuie să intru în pielea altor oameni, altor artiști, să le adopt integral stilul”, a transmis Tudor.

Citește și: Andrei Aradits revine pe micile ecrane. Actorul va juca în cel mai nou serial de la Antena 1, alături de Ada Condeescu

Doinița Oancea și Marian Capet

Buni prieteni, Doinița Oancea și Marian Capet sunt deciși să se simtă bine pe scenă și să le ofere tuturor din energia lor bună.

„Dragă lume… se pare că, pentru mine, 2025 începe într-un stil nebun! Sunt total nepregătită pentru un astfel de show și, în același timp, pregătită să mă amuz copios (sper) pe seama noastră. Onest, aveam nevoie de asta! E ceva nou și ceva ce mă va scoate total din zona mea de confort. E o mare provocare. Eu și Capet ne știm de foarte mulți ani. Atât de mulți încât le-am pierdut numărul. Am trecut împreună prin multe. Și ar trebui să ne fie mișto să lucrăm împreună”, spune actriță Doinița.

Ieșit total din zona de Confort, Capet declară: „Am intrat în acest proiect cu o sete nebună de distracție, de a experimenta trăiri pe care doar aici le poți experimenta! Ca și partener, nu aveam cum să am pe cineva mai bun decât o parte din familia mea, omul care mă cunoaște și cu bune și cu rele, și alături de care am trecut împreună prin multe în viață. Cel mai mare atu al nostru este faptul că putem să fim noi înșine, unul lângă altul, fără menajamente. În plus, avem scopul comun de a stoarce această experiență la maximum!”.

Citește și: Alina Pușcaș locuiește într-o casă spectaculoasă. Cum arată intrarea din lemn sculptat și statuia metalică din fața vilei: „E un element unic” / Galerie foto

Emy Alupei și Laila Hafiz

Emy Alupei și Laila Hafiz, cele două artiste tinere și extrem de versatile, sunt convinse că vor adăuga o nouă cărămidă experienței lor artistice.

„Sunt foarte entuziasmată de intrarea în acest proiect! Când eram mică, mă uitam cu mamaie la emisiune și mă imaginam acolo, pe scenă. Nu-mi vine să cred că acel acolo a devenit acum, aici. Te cunosc de undeva! este clar cea mai mare provocare pentru mine pe plan artistic de până acum. Abia aștept să lucrez cu Emy! Pare că ne leagă nebunia de a ne arunca cu capul înainte în orice. Eu zic că vom face treabă foarte bună împreună”, menționează Laila.

Artista a fost completată de colega ei: „Intrarea în proiect, pentru mine, reprezintă o oportunitate mare pentru dezvoltare pe toate planurile, personal, profesional, social, emoțional. Ca așteptări de la colaborarea mea cu Laila, sper să ne înțelegem extrem de bine și să ne conectăm pe parcurs din ce în ce mai mult. Să putem face lucruri extraordinare împreună”.

Citește și: „L-am cunoscut și am copil, iar el a trebuit să accepte.” Bella Santiago și Nicu Grigore, dezvăluiri rare despre momentul în care s-au întâlnit și viața lor de cuplu / Exclusiv

Alexandra Ungureanu și Keo

Cu piese cunoscute de întreaga țară și cu o serie de colaborări muzicale deja existente, Alexandra Ungureanu și Keo vor face echipă și în noul sezon al show-ului!

„Îmi doresc de mulți ani să fac parte din acest proiect. Intuiesc că este multă muncă în spatele a ceea ce se vede pe tv, dar partea de fun, și muuultă autoironie care este necesară pentru a duce la capăt personajele, mă tentează cel mai mult. Cred că e o provocare ce va face să-mi descopăr laturi noi, chiar după atâția ani. În același timp, îmi place că pornesc anul cu motoarele turate, iar faptul că fac echipă cu Keo e wow! Noi lucrăm împreună strâns de mulți ani, a scris muzică pentru mine, am făcut hituri, multe spectacole și show-uri de tot felul. E foarte reconfortant să lucrezi cu un om care te apreciază mult și știe să te pună în valoare, și tind să cred că vom continua acest demers”, sunt primele declarații ale Alexandrei.

Colegul ei, Keo a mai spus: „Mă bucur tare mult că particip la noul sezon. Am avut ocazia, în trecut, să fiu invitat special în emisiune, dar este cu totul altceva să particip în calitate de concurent. Este o mare provocare pentru mine, deoarece timp de 20 de ani de carieră, am urmărit întotdeauna să-mi construiesc o personalitate aparte și recognoscibilă, un univers propriu cât mai bine conturat, atât în stilul muzical, cât și a interpretării. Aici este tocmai opusul… trebuie sa-l las acasă pe Keo și să intru în personajul oferit de ruletă. Recunosc, am mari emoții și sper să nu dezamăgesc”.

Citește și: Noua regulă de la „Chefi la cuțite” care „învrăjbește” jurații: „Intervine și altă zonă de orgoliu”

Oana Matache și Radu Siffredi

Oana Matache și Radu Siffredi au o relație frumoasă și acum vor să-și creeze noi amintiri împreună, prin intermediul acestui proiect.

„Cel mai mult mă atrage că pot să am experiența asta cu Oana. Știu că o să fie amuzant, numai când mă gândesc că o să ne vedem unul pe altul în fel și fel de personalități mondene. I love it și abia aștept să mă arunc în toate situațiile create de proiect”, spune Radu.

De cealaltă parte, Oana a mai adăuga: „Ceea ce m-a făcut să accept a fost curiozitatea, în mare parte. Mereu mi-a plăcut să-mi explorez limitele și să ies din zona de confort – și ce ocazie mai frumoasă să fac asta decât acest proiect, alături de Radu!”.

Citește și: Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

NiCK N&D și Sali Levent

Cu experiența mai multor proiecte de televiziune deja la activ, NiCK N&D și Sali Levent își pun la bătaie toată energia lor pozitivă pentru a se asigura că vor avea parte de multă distracție pe scenă!

„Când e vorba de provocare, hop și eu! Accept orice fel de provocare și sunt pregătit pentru orice moment. Așteptarea mea este să fie cel mai bun sezon, dar asta depinde și de mine și de colegii mei ce voi face!”, declară cu entuziasm, Sali.

„Pentru mine, intrarea în proiect este o oportunitate de a-mi explora latura artistică, dincolo de rap. Este o provocare care îmi permite să experimentez și să mă transform pentru crearea unui vibe autentic în cadrul emisiunii. În ceea ce privește partenerul de echipă, sunt sigur că ne vom completa perfect.”, a mai adăugat Nick.

Nu ratați, din 15 februarie, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, cel mai tare show al transformărilor, „Te cunosc de undeva!”.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News