Reacția lui Ștefan Bănică Junior când a aflat că fiul cel mare, Radu Ștefan Bănică, va juca într-un serial TV: „Sincer”

Radu Ștefan Bănică face parte din distribuția serialului „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, cea mai recentă producție Antena 1 semnată de producătoarea TV Ruxandra Ion. Tânărul în vârstă de 22 de ani a dezvăluit cum a reacționat tatăl lui, Ștefan Bănică Junior, la aflarea veștii.

Ștefan Bănică Junior și fiul cel mare, Radu Ștefan Bănică, sunt colegi de trust

Radu Ștefan Bănică joacă rolul lui Ducu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, care va avea premiera pe 9 ianuarie, la Antena 1. Într-un interviu recent, actorul a oferit detalii despre personajul pe care îl joacă în producție, dar și despre reacția tatălui său, Ștefan Bănică Junior (57 de ani), după ce a aflat despre noul lui proiect.

„E un tânăr haios, un băiat foarte sufletist, e student la Politehnică și aspiră să fie muzician. Are de toate acest băiat. E un pic naiv, părerea mea, dar are timp să se redreseze, iar pe parcursul serialului vom vedea că viața îl pune la multe încercări. E o gură de aer pentru clasa socială”, a spus Radu Ștefan Bănică despre personajul pe care îl interpretează în „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

Chiar dacă nu era un obiectiv de-al lui să joace într-un serial de televiziune, Radu Ștefan Bănică a primit cu entuziasm propunerea de a participa la castingul pentru „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

„Nu mi-am propus, n-am știut. Am primit un telefon dacă vreau să particip la o probă. Am zis cum să nu, am participat, iar de acolo restul e istorie”, a mai spus tânărul.

Cum a reacționat juratul de la „X Factor România” când a aflat că fiul lui va juca într-un serialul TV

În cadrul aceluiași interviu, Radu a spus cum a reacționat tatăl lui când a aflat despre noul lui proiect. În prezent, Ștefan Bănică Junior și fiul lui cel mare sunt colegi de trust. Actorul din „Liceenii” este unul dintre cei patru jurați din noul sezon „X Factor România”, în timp ce Radu joacă pentru prima dată într-un serial TV.

„A primit-o, nu a avut vreo reacție neașteptată. Sincer eu am filmat de mic, am avut norocul să fiu în lumea asta de mic. Nu a fost neapărat o chestie nouă, așa că nu a trebuit să-mi mai facă vreun instructaj”, a mai zis Radu Ștefan, potrivit Spynews.ro.

Radu Ștefan este masterand la UNATC. Până acum a apărut și în două show-uri de televiziune, „Te Cunosc de Undeva” (Antena 1), în calitate de concurent, și „Vedeta familiei” (TVR1), în calitate de jurat. În paralel, tânărul are și un business, o cafenea pe Bulevardul Libertății.

Părinții lui Radu, Ștefan Bănică Junior și Camelia Constantinescu, s-au despărțit în anul 2005, când el avea doar 3 ani. Tânărul are doi frați mai mici, pe Ana Violeta Bănică, din fosta căsnicie a tatălui lui cu Andreea Marin, și pe Alexandru Bănică, din actuala căsnicie a vedetei Antena 1 cu artista Lavinia Pîrva.

