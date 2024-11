Andrei Aradits revine pe micile ecrane. Actorul va juca în cel mai nou serial de la Antena 1, alături de Ada Condeescu

După ce a renunțat la emisiunea „Ești mai deștept ca un copil de clasa a V-a”, unde a fost înlocuit de Andrei Ștefănescu, Andrei Aradits revine pe micile ecrane. Actorul va juca în cel mai nou serial creat de Ruxandra Ion pentru Antena 1. În „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, acesta va forma un cuplu cu actrița Ada Condeescu.

Andrei Aradits revine pe micile ecrane

Filmările pentru noul serial original românesc, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN – sunt în plină desfășurare, iar Andrei Aradits și Ada Condeescu sunt noile nume mari ce se alătură producției. În serialul ce aduce în plin plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani și de putere, cei doi actori le dau viață personajelor Basty și Sandra, a căror căsnicie ascunde multe interese.

Absolvent al U.N.A.T.C. I. L. Caragiale din București în 1996, clasa prof. Florin Zamfirescu, Andrei Aradits, celebrul actor român de film, teatru și televiziune, revine pe platourile de filmare într-un nou rol captivant. Despre acesta, cel care a adus în fața telespectatorilor un personaj-cheie al serialului Lia – soția soțului meu, mărturisește că l-a surprins încă din primele zile.

„În primul rând, textul! De obicei, te cam prinzi ce se întâmplă prin seriale de la primele două episoade. Recunosc că am citit primele 25 și nu știu în ce direcție merge povestea. Și-mi place! M-am trezit așteptând cu nerăbdare să aflu ce se întâmplă mai departe. Și e producție de-a noastră, originală, deci nu trebuie să ne chinuim să adaptăm cultural povestea. Apoi colegii! Sunt actori buni și sunt oameni foarte ok… iar calitatea umană în proiectele astea lungi e foarte importantă, nici nu știți cât de toxic poate deveni un serial întreg, dacă te lovești de vreun coleg îngâmfat. Protagonista, Karina, e de luat acasă, e frumoasă și talentată. Te poți îndrăgosti de ea. Distribuția este completată de actori minunați, cu care abia aștept să mă văd pe set. Eu nu știu dacă vă ofer vreo surpriză, cam cum mă știți… dacă v-a plăcut de mine pân-acum, o să vă placă și aici. Dar, pe bune, restul colegilor sunt foarte, foarte buni!”, a declarat Andrei Aradits.

Andrei Aradits va juca alături de Ada Condeescu

De-a lungul carierei sale, Andrei Aradits a interpretat roluri remarcabile în seriale de succes precum „Narcisa Sălbatică”, „Lia – soția soțului meu”, „Vlad”, „Lacrimi de iubire” sau „Iubire ca în filme”, iar prezența sa a fost apreciată pe micile ecrane și în postura de jurat în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva!”, dar și în aceea de prezentator al quiz-show-ului de cultură generală „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?”.

Alături de Andrei Aradits, telespectatorii o vor putea urmări pe Ada Condeescu, în rolul Sandrei, soția lui Basty. Absolventă a U.N.A.T.C I. L. Caragiale din București, Ada Condeescu este una dintre cele mai talentate actrițe ale generației sale, remarcată atât pe marile, cât și pe micile ecrane. A cucerit publicul internațional cu interpretarea din filmul Loverboy, regizat de Cătălin Mitulescu, care i-a adus Premiul pentru Cea Mai Bună Actriță la Festivalul de Film de la Sarajevo. De asemenea, a jucat în producții de succes precum Eu când vreau să fluier, fluier și Dincolo de calea ferată, consolidându-și statutul de actriță de top în cinematografia românească.

Ada Condeescu, încântată de această colaborare

Despre personajul pe care îl interpretează în cel mai nou serial de la Antena 1, aceasta povestește că: ,,Sandra este vulnerabilă și, în același timp, malițioasă, cu multe temeri pe care încearcă să le ascundă, fragilă, dar și determinată. Mi-a plăcut din prima clipă profunzimea acestui personaj, nuanțele pe care mi le-am putut imagina, propunerile regizorilor și felul lor blând de a mă ghida în aceasta aventură.”

Actrița a primit rolul cu brațele deschise și dezvăluie că: ,,Până acum, lucrurile mi s-au întâmplat exact în momentul potrivit în drumul meu profesional și așa am simțit și cu acest proiect. Lucrul constant, într-un ritm accelerat, dar nu alert, este un exercițiu extraordinar pentru un actor și mă bucur că am ocazia să experimentez și această parte a meseriei mele”,

„Îmi doream să lucrez cu Ruxandra Ion, îmi place tare mult felul ei de a lucra și o admiram demult, m-am bucurat foarte tare când lucrurile s-au aliniat, iar propunerea de a o interpreta pe Sandra Istrate a ajuns la mine. Simțeam nevoia ca, dincolo de teatru și film, să explorez și zona lucrului în televiziune, dar recunosc că am avut multe temeri. Nu am mai construit niciodată un personaj cu un arc deschis, să-i spunem așa, fără să știu finalul povestii. Acest tip de lucru mi se pare unul care-ți oferă o libertate extraordinară și aici mă refer la puterea actorului de a se lăsa liber si de a fi prezent sută la sută într-o scenă. De libertatea de a te lăsa sa descoperi, odată cu scenariștii, cu regizorii și împreună cu partenerii de joc, complexitatea personajului tău. Pentru mine, ca actriță, faptul că am atât de mult timp să descopăr și să caut din nou, într-un univers interior, este cea mai puternică vrajă a meseriei de actor”, a mai spus Ada Condeescu.

Filmările pentru serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN sunt în plină desfășurare, iar nume consacrate din teatru, film și televiziune vor fi dezvăluite în perioada următoare.

