Ce mare dorință avea Gabriel Cotabiță pentru începutul lui 2025. Cătălin Crișan: „Era extrem de fericit. În primăvară voia să facem!”

Cătălin Crișan (56 de ani), unul dintre vechii și bunii prieteni ai regretatului Gabriel Cotabiță, a dezvăluit ce planuri își făcuseră împreună pentru anul viitor. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani.

Ce planuri își făcuseră Cătălin Crișan și Gabriel Cotabiță pentru primăvara lui 2025

Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă, 23 noiembrie 2024, la Spitalul Universitar de Urgență din București, din cauza unui șoc cardiogen survenit pe fondul problemelor de sănătate mai vechi. Celebrul cântăreț se afla în comă de câteva săptămâni, dar familia a ținut totul secret și a păstrat discreția cu privire la starea sa. Vestea morții a fost făcută publică de dirijorul Ionel Tudor, printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)!

Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, este postarea lui Ionel Tudor pe Facebook.

Anunțul decesului lui Gabriel Cotabiță a venit ca un șoc pentru toți cei care l-au iubit și i-au ascultat muzica de-a lungul anilor și pentru colegii de breaslă. Cătălin Crișan, unul dintre prietenii apropiați ai regretatului artist, a povestit când a luat ultima oară legătura cu el șiu ce planuri își făcuseră amândoi pentru primăvara lui 2025.

“Pentru mine, Gabriel Cotabiță a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, iar eu am puțini prieteni adevărați. Nici nu-mi vine să cred că vorbesc despre el la trecut. Eram prieteni de 37 de ani, vorbeam o dată la câteva zile, stăteam nopți întregi și vorbeam la telefon despre orice.

Era un om de o inteligență sclipitoare, un om foarte sufletist, cu un simț al umorului ieșit din comun. Mă suna și îmi spunea că efectiv voia să mă audă. În primăvară voiam să facem un turneu, el să cânte șlagărele lui, eu pe ale mele și câteva duete, era extrem de fericit”- a declarat Cătălin Crișan, pentru cancan.ro.

Artistul a mai spus că Gabriel Cotabiță evita să vorbească despre problemele de sănătate pe care le avea, preferând să păstreze o foarte mare discreție cu privire al acest subiect.

„Nu era deloc speriat de moarte, din contră. Pentru că era un om atât de inteligent, era bucuros că a scăpat de acea încercare mare pe care a avut-o. Era conștient, cum sunt și eu, că există un început și un sfârșit. Nu își punea problema cum, când, de ce. În același timp, era un profesionist desăvârșit, am învățat multe de la el. Ne întâlneam de multe ori, era atent la fiecare virgulă a versului. Așa cum timbrului lui este unic în această țară, așa este și sufletul lui. Eu am vorbit cu el acum vreo 3 săptămâni și jumătate.

Era foarte bine, vesel, spunea bancuri. Apoi l-am sunat să îi spun ‘la mulți ani’, nu a răspuns, nu am vrut să deranjez. Nu m-am gândit că are probleme de sănătate, lui nu-i plăcea să spună. Când avea probleme, de orice fel, nu-i plăcea să vorbească, îmi mai spunea mie. El și-a dorit dintotdeauna să fie un artist, ceea ce a și fost și va rămâne și peste 100 de ani se va da la radio. Dumnezeu să-l odihnească!” – a adăugat Crișan.

Unde va fi înmormântat Gabriel Cotabiță

După decesul artistului, familia a transmis un mesaj prin care a anunțat unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Gabriel Cotabiță, pentru ca oamenii să-și poată lua rămas bun de la el. Cântărețul va fi înmormântat la Cimitirul Bellu ortodox din București. Familia și-a dorit discreția totală cu privire la funeraliile artistului și a spus că nu va da declarații.

„Suntem recunoscătoare pentru tot sprijinul primit în această perioadă. Gabriel Cotabiță reprezintă un etalon al profesionalismului în muzica ușoară românească dar și un tată, soț și prieten excepțional. Cei ce vor să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați luni – 25.11.2024 – la Capela Cimitirului Ortodox Bellu între orele 08:00-20:00. Ultima slujbă religioasă se va ține în cadru restrâns.

Dorim să îl onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații. Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm presa să ne respecte în continuare intimitatea. Cu recunoștință, Familia Cotabiță – a fost mesajul familiei postat pe rețelele de socializare.

Gabriel Cotabiță a suferit un infarct în 2015, în urma căruia atât în comă timp de trei săptămâni. În 2021, a mai suferit un AVC. Cotabiță ar fi fost internat pe 11 noiembrie la Spitalul Universitar din București și a fost în comă câteva săptămâni, înainte de deces.

