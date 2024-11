Gabriel Cotabiță a murit la vârsta de 69 de ani. Artistul era în comă de câteva săptămâni

Gabriel Cotabiță a murit la vârsta de 69 de ani. Regretatul artist se afla în comă de câteva săptămâni, la spital, însă familia a ales să țină totul secret.

Gabriel Cotabiță a murit

Gabriel Cotabiță a încetat din viață la vârsta de 69 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Acesta se afla intubat, în comă, la Spitalul Universitar, de câteva săptămâni, iar familia a ales să nu facă publice aceste detalii până în momentul decesului.

Dirijorul Ionel Tudor a fost cel care a anunțat decesul pe rețelele de socializare.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, este postarea lui Ionel Tudor pe Facebook.

Citește și: Cum se înțelege soția lui Gabriel Cotabiță cu fiicele solistului din primul mariaj

Citește și: Gabriel Cotabiță, despre Irina Rimes: „Apare pe scenă ca o încântare”

Artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani

Pe 8 mai 2015, Gabriel Cotabiţă a suferit un stop cardio-respirator, la o sală de sport. A purtat apoi un defibrilator automat, pentru prevenirea tulburărilor cardiace.

„Mi-a fost foarte greu luni de zile. Îmi amintesc că urcam pe scenă cu prompter, și cântam uitându-mă tot timpul acolo. Aveam momente când nu îmi aduceam aminte versurile, erau așa niște flash-uri ciudate… și trebuia să fac ceva rapid. De aceea, am recurs la acel tertip, să nu simtă oamenii din public că ar fi fost ceva în neregulă cu mine”, povestea solistul în aprilie 2019, pentru WOWbiz.

În anul 2021 a fost internat în spital din cauza COVID-19, iar mai apoi a avut probleme cu tiroida.

Citește și: Dana Budeanu, dezvăluiri rare despre momentul în care le-a născut pe gemenele ei, Maria și Dana: „Șopteam: «Unde sunt copiii?». Nu răspundea nimeni”

Citește și: De ce nu vor, de fapt, copiii lui Silviu Prigoană să se întoarcă acasă la mama lor, Adriana Bahmuțeanu: „Este un șoc pentru mine ce se întâmplă”

„De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, spunea Gabriel Cotabiță atunci.

În ultimii ani s-a retras din luminile reflectoarelor, concentrându-se mai mult asupra sănătății sale, dar și a familiei.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News