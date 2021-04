Pandemia de COVID-19 a determinat-o pe Simona Halep să ia o decizie importantă

Simona Halep (29 de ani) este numărul 3 în clasamentul WTA, a mărturisit într-un interviu acordat recent că se gândea să mai joace tenis doar un an, însă după pandemia de COVID-19, când a fost nevoită să stea acasă o perioadă lungă, a revenit asupra deciziei ei, potrivit digisport.ro.

„Obiectivul meu este să mai joc 3-4 ani. Înainte de pandemie, spuneam că mai joc un an, dar acum îmi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasă și am putut să simt cum e viața normală. E destul de plictisitoare, am nevoie de adrenalină. O să mai joc câțiva ani și obiectivul este să dau tot ce am mai bun.

Evident, Grand Slam-urile sunt pe primul plan. Voi lupta pentru ele, dar fără presiune”, a spus Simona Halep, într-un interviu pe care i l-a acordat lui Chris Evert, fosta mare jucătoare de tenis, cu 18 turnee de Grand Slam în palmares.

Simona Halep, despre cel mai special moment din viața sa

Simona Halep s-a poziționat în ultimii ani pe primele locuri în clasamentul WTA și a fost lider mondial timp de 32 de săptămâni, dar adevărata satisfacție pentru munca depusă a venit atunci când a câștigat primul turneu de Grand Slam din cariera sa, cel de la Roland Gaross, în 2018.

„A fost cel mai special trofeu, pentru că a fost primul (n.r. – de Grand Slam). L-am așteptat atât de mult, am avut așa multe dezamăgiri de-a lungul anilor, pierzând două finale acolo. Mereu am simțit că Roland Garros este casa mea pentru că se joacă pe zgură. În România avem multe terenuri de zgură și obișnuiam să joc pe ele la junioare.

A fost incredibil, toți oamenii cântau imnul, să am acel trofeu în mâinile mele a fost tot ceea ce visam. Mulți ani de muncă grea, mulți cu momente dezamăgitoare, toate finalele pierdute, parcă s-au șters când am câștigat. Am primit iubirea din partea publicului, mi-au arătat că sunt fericiți pentru mine. Și am avut persoane foarte speciale alături de mine. A fost cel mai special moment din viața mea, asta este sigur”, a spus Simona Halep.

Cel de-al doilea turneu de Mare Șlem câștigat de sportiva din Constanța a fost la Wimbledon, în 2019, atunci când a învins-o pe Serena Williams cu scorul de 6-2, 6-2.

Sursă foto: Profimedia

