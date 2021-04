Alexandru Arșinel și soția sa, în spital cu COVID-19 după ce s-au vaccinat

Alexandru Arșinel (82 de ani) și soția sa, Marilena, au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.

„Da, este adevărat! Nu ne simțim bine, în general, mai ales că am făcut și vaccinul. Asta este! Sunt în spital acum, nu vreau să apară comentarii! Dumneavostră și vreo trei vreți să fiu bine, dar sunt mulți care sunt jigodii ordinare. Nu mai contează nimeni în țara asta! Și soția mea este internată în spital!„, a declarat Alexandru Arșinel, potrivit fanatik.ro.

Îndrăgitul artist s-a vaccinat anti-COVID-19 în urmă cu câteva săptămâni. Arșinel mărturisea, la scurt timp după primirea celei de-a doua doze de vaccin, că nu a simțit efecte secundare neplăcute.

„Se lucrează la vaccinuri și se plătesc sume uriașe tocmai pentru a ne curăța viața de mizeria asta care ne omoară. Eu nu cred să nu aibă o finalitate pozitivă, până la urmă. Văd că încercările nu sunt zadarnice și apar în diferite locuri descoperiri care sunt împotriva acestui act criminal, după părere mea, lansat de o mână de nebuni care, acum doi ani de zile, au dat drumul la acest microb, această bacterie sau ce Dumnezeu este, care ne-a mâncat ani din viață. Eu am făcut și al doilea vaccin. Nu am avut efecte adverse. Mă simt așa puțin fără vlagă, dar nu aș pune-o pe seama vaccinului, ci pe seama anilor, pentru că această lipsă de vlagă o am de mai mult timp, nu de acum”, spunea Alexandru Arșinel, potrivit sursei citate mai sus.

Alexandru Arșinel a fost suspus în toamna anului 2020 unei intervenții chirurgicale de schimbare a cristanlinui.

Actorul suferă și de diabet și este foarte cu modul de alimentație.

„Mâncăm şi cumpărăm la fel ca înainte. Mai o mămăliguţă cu lapte, un grătar, un peşte. Noi avem multe conserve de bulion încă de vara trecută. Sora mea de la Dolhasca ne-a trimis tot felul de dulceţuri gustoase. Din păcate, trebuie să am grijă la dulciuri, din cauza diabetului”, spunea Alexandru Arșinel, într-un interviu, la începutul acestui an.

