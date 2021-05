Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Oana Zăvoranu (47 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre fostul ei mariaj cu artistul Pepe (41 de ani), dar și despre relația conflictuală pe care o are cu Oana Roman (45 de ani).

Oana Zăvoranu, declarații surprinzătoare despre Oana Roman

La sfârșitul anului 2020, în cadrul emisiunii lui Măruță de la Pro TV, Oana Roman a făcut o declarație controversată la adresa Oanei Zăvoranu. Vedeta de televiziune a acceptat provocarea de a răspunde mai multor întrebări. După fiecare răspuns, Oana Roman putea alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce picat.

După ce i s-a cerut să o descrie pe actriță, vedeta de televiziune a zis: „Deșteaptă, mult prea agresivă și brânză bună în cel mai prost burduf de câine”. Ulterior, Oana Zăvoranu a răspuns, la scurt timp lansându-și propria emisiune pe YouTube, show în care critică majoritatea vedetelor și creatorilor de conținut pentru ceea ce promovează pe rețelele sociale.

În podcastul lui Măruță, Oana Zăvoranu a mărturisit despre Oana Roman: „Ea undeva e soră dintr-o altă mamă cu Pepe. Ea m-a văzut întotdeauna, din păcate pentru ea, ca pe o rivală. (…) Ea chiar și pe la vreo 90 de ani mai speră. Știi că speranța moare ultima.

Bănuiesc că de acolo i se trage ei… Speră că îi va aranja Pepino părul, i-l va da după urechi. Întrebată de Măruță „crezi că e îndrăgostită de Pepe?”, Oana a răspuns: „Tu ce zici? Să pui în mod obsesiv poze, să etichetezi…”.

De ce au divorțat Oana Zăvoranu și Pepe

„Cum m-am îndrăgostit pe bune de Pepe, într-o zi am simțit că nu mai simt. Și nu m-am dus la primul notar, nici nu am început să bârfesc cu prietenele. Am considerat că este o chestie de moment, până când am simțit că ies din acea căsnicie, cu părere de rău.

El știe… Eu veneam pe la cinci-șase dimineața acasă, vreo două-trei luni. (…) Știu, a fost o tragedie națională, dar se poate întâmpla în viață. Nu e vina mea, nu e vina lui. La un moment dat s-a întrerupt firul”, a mai spus Oana Zăvoranu în podcastul Acasă la Măruță.

După mai puțin de un an de la divorțul de Oana Zăvoranu, Pepe s-a recăsătorit cu Raluca Pastramă (28 de ani), de care a divorțat la începutul anului 2021. Fostul cuplu are împreună două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani).

Mult mai târziu, în 2016, Oana Zăvoranu s-a recăsătorit cu actualul ei partener de viață, Alex Ashraf. La începutul anului acesta, Oana și Alex au spus că își doresc să devină părinți.

„La el am găsit o căldură sufletească imensă, mă suportă, că-s greu de suportat. Am noroc că am un bărbat la fel ca mine. Noi semănăm foarte mult, ne bucurăm foarte mult pentru orice, ca niște copii. Ne-am făcut un tatuaj amândoi. Cursul dragostei noastre nu ne va despărți niciodată”, mai spunea Oana Zăvoranu recent.

