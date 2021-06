Oana Roman, impresionată de cadoul primit de la Marius Elisei: „Plâng în hohote de bucurie”

După ce a mărturisit că fostul soț îi cumpără flori și face gesturi romantice, Oana Roman a dezvăluit că Marius Elisei a reușit să o impresioneze din nou. De data aceasta, tatăl fetiței ei i-a cumpărat un telefon pe care și-l dorea de multă vreme. Vedeta a povestit totul pe rețelele de socializare, acolo unde a publicat imagini cu noua achiziție.

„Am avut o zi groaznică și am ajuns acasă și am găsit asta… Și acum plâng în hohote de bucurie pentru că îmi doream mult de tot să-mi schimb telefonul. Mulțumesc Marius Elisei din toată inima mea ruptă în bucăți, dar plină de iubire”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

Marius Elisei vrea să se împace cu Oana Roman

Marius Elisei a mărturisit recent că încă o iubește pe cea care până în 15 februarie 2021 i-a fost soție și își dorește o împăcare.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani”, a spus el la Antena Stars.

Întrebat dacă relația lor este mai frumoasă după despărțire, Marius a continuat: „Pot să spun că da. Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”.

La rândul ei, Oana Roman a povestit că Marius Elisei este foarte atent cu ea și se poartă ca atunci când s-au cunoscut, însă vrea să se gândească bine înainte de a lua o decizie.

Sunt încă în faza în care cumpănesc foarte bine lucrurile. (…) Nu știu ce să zic…. Deocamdată, vedem …. El pare într-o fază vizibil îmbunătățită. De o săptămână încoace pare că lucrurile s-au mai schimbat, dar eu vreau să cumpănesc foarte bine”, a declarat vedeta.

Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit 7 ani de la nuntă: „La mulți ani, iubirea mea!”

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit civil în ianuarie 2014, iar câteva luni mai târziu, în data de 15 iunie, au făcut cununia religioasă, împreună cu botezul fiicei lor, Isabela. În 15 februarie 2021, cei doi au pus punct căsniciei lor, la notar. Vestea că au divorțat a fost dată printr-un video comun, în care spuneau că au rămas în relații bune și vor să-și crească împreună fiica.

La distanță de câteva luni, Oana Roman și Marius Elisei par foarte aproape de împăcare. Vedeta a susținut că fostul său soț o curtează din nou, iar el a declarat că încă o iubește. Mai mult, cei doi au sărbătorit la restaurant împlinirea a șapte ani de la căsătorie. Și mesajele pe care le-au transmis pe rețelele de socializare au fost unele emoționante.

„La mulți ani… iubirea mea. La mulți ani, nouă…”, a fost mesajul lui Marius Elisei, însoțit de câteva inimioare.

„Acum fix 7 ani făceam nunta! Viața ne încercase deja foarte tare. Porneam pe un drum necunoscut, care apoi s-a despărțit. Totuși a fost lângă mine când absolut nimeni altcineva nu a fost. M-a iubit, dar m-a și rănit în egală măsură!

Azi știu ce greu a fost, poate va mai fi, dar cumva iubirea trebuie să primeze în viață. Poate ne va lega din nou. Asta doar timpul va decide! Îți mulțumesc că ești tatăl perfect pentru Isa și sprijinul meu necondiționat!”, a scris Oana Roman pe contul său de Instagram, alături de fotografii de la nuntă.

