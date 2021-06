Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff și-au arătat fetița pentru prima oară! Ce simpatică este Jacqueline

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff au fost prezenți în platoul emisiunii Teo Show, alături de fetița lor. Pentru că astăzi prezentatorul TV împlinește 33 de ani, iar Jacqueline Marie două luni, cei doi au hotărât să le arate fanilor lor chipul micuței.

Jacqueline, care s-a născut în data de 15 aprilie, a fost creștinată recent la Sibiu, orașul natal al lui Sergiu Negoțiu Piloff. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat familiile și câțiva prieteni apropiați.

„Ne-au copleșit emoțiile, mai ales că a fost atât de cuminte și liniștită toată ziua. Am plâns și am râs amândoi ca doi copii, a fost o slujbă cu adevărat specială, într-o biserică foarte frumoasă și cu un preot cu un har deosebit”, ne-a spus Diana Pârvu în urmă cu o săptămână.

„Am avut un moment în care nu am putut să mă mai abțin. Momentul în care preotul a spus că micuța Jacqline Marie își primește îngerul păzitor, eu nu am putut să mă mai abțin. A fost atât de frumos din toate punctele de vedere. Ne-au ajutat atât de mulți oameni frumoși. A fost superb”, a declarat și Sergiu Negoțiu Piloff în platoul emisiunii Teo Show.

Diana Pârvu, sarcină miraculoasă

Diana Pârvu a fost suspectă de cancer, însă, în urma tuturor investigațiilor medicale, doctorii au diagnosticat-o cu endometrioză. Pe lângă faptul că este o afecțiune dureroasă, se manifestă prin migrarea endometrului (mucoasa din interiorul uterului care este, în mod natural, eliminată prin menstruație) în zone externe uterului: la nivelul trompelor uterine, al ovarelor, pe intestine, pe peretele abdominal sau în vezica urinară. Endometrioza este una dintre principalele cauze de infertilitate în cazul femeilor.

„După ce am mers la 8 medici, viața mi-a scos un înger în cale, pe medicul Ciprian Morariu. Așa, boala mea a primit alt nume, mai complicat, dar mai ușor de rezolvat: endometrioza. Sinceră să fiu, nici nu știam ce înseamnă endometrioză și cu câtă suferință vine la pachet. Dar între timp am aflat. Am aflat că suntem atât de multe care ne luptăm cu asta. Eu am avut noroc de un medic extraordinar, care m-a operat și, cum îmi place mie să spun, m-a salvat.

Boala a dispărut, dar odată cu ea șansele să pot vreodată să țin în brațe copilul meu au devenit foarte mici. Eu nu am crezut că voi mai putea face vreodată un copil. Dar s-a întâmplat o minune și am rămas însărcinată. Eu sunt dovada vie că după o operație de endometrioză, sarcina naturală este posibilă”, declara Diana Pârvu în urmă cu ceva timp.

Vedeta a trecut prin multe încercări pentru a deveni mamă: grețuri, cerclaj, boala COVID-19. Însă a dus sarcina la termen și în data de 15 aprilie și-a strâns în brațe fetița, pe Jacqueline Marie.

Acum, fosta realizatoarea a rubricii „Codul Fericirii” din cadrul Știrilor Kanal D, și iubitul ei, prezentatorul emisiunii „Test de vedetă” de la Kanal D sunt mai fericiți ca niciodată și se bucură din plin de rolul de părinți.