Un bărbat transgender a născut două fetițe. El și-a ascuns sarcina spunând că are burtă de la bere

Kayden Coleman, un bărbat transgender, în vârstă de 34 de ani, a devenit subiect viral în presa internațională după ce a născut doi copii. Kayden și partenerul său de viață, Dominique Glinton (29 de ani) au împreună două fetițe, una pe nume Azaelia Sky, născută în 2014 și una, pe nume Jurnee Sole, venită pe lume la jumătatea anului 2020. Kayden și Dominique s-au cunoscut prin intermediul unui site marimonial și nu s-au gândit că vor avea vreodată copii.

„Nu am crezut niciodată că voi putea deveni tătic. Pur și simplu s-a întâmplat. Am aflat de fata cea mare la jumătatea lunii a cincea de sarcină. Iar cu fetița cea mică am avut o sarcină dificilă, pentru că era și problema cu riscurile pandemiei”, a explicat Kayden, adăugând că el și Dominique se completează foarte bine ca părinți și se ajută reciproc în creșterea fetelor.

Kayden, care a devenit bărbat în anul 2009, făcând toate opreațiile necesare transformării corpului său, mai puțin cea de schimbare a organelor genitale, s-a confruntat pe parcursul sarcinii cu tot felul de prejudecăți din partea oamenilor. O bună perioadă de timp, Kayden a fost nevoit să-i mintă pe cei din jur în legătură cu faptul că va naște, spunându-le că s-a îngrășat sau că i s-a mărit burta de la consumul de bere.

