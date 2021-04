Un cântăreț american a dezvăluit că este femeie transgender

Ezra Furman, un cântăreț și compozitor muzical de origine americană, a făcut recent o dezvăluire cu care și-a uimit fanii.

Artistul a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că a devenit femeie transgender.

Ezra Furman a devenit mamă în urmă cu doi ai, dar până acum nu a vorbit public nici despre copil, nici despre identitatea sexuală, potrivit presei internaționale.

„Vreau să spun tuturor că sunt o femeie transgender și că sunt, de asemenea și mamă de ceva timp (de peste 2 ani). Din motive prsonale am ezitat să folosesc cuviontele “femeie transgender”, mai ales cuvântul “femeie”. M-am declarant adesea o persoană non-binară, ceea ce nu este neapărat fals.

Nu a fost ușor, dar m-am împăcat cu ideea că sunt femeie și, da, pentru mine situația este una complexă. Este complex să ai orice fel de identitate sexuală. Nu am menționat încă public că sunt părinte pentru că mi-a fost frică să nu fiu judecată, de parcă treaba asta ar fi a altcuiva decât a mea și a familiei mele. O problemă cu a fi transgender este că oamenii au puține idei despre cum ar putea arăta un adult fericit (…). Când s-a născut copilul nostru, am avut zero exemple pe care le văzusem referitor la femeile trans care își cresc copiii. Sunt o femeie trans și sunt mamă. Acest lucru este posibil. Nu am crezut vreodată că pot să fiu fericită și împlinită, să fiu trans și părinte. Dar acum sunt și voi fi în continuare”, se arată în mesajul transmis de Ezra Furman, în mediul online.

