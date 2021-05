Oana Roman, despre lupta ei cu drepresia: „Eu am greșit. Drumul spre vindecare este lung”

Oana Roman a postat pe rețelele de socializare un material video în care vorbește pe larg despre un subiect delicat – depresia. Vedeta spune că această afecțiune, cu care s-a luptat și ea de 16 ani, este foarte periculoasă și trebuie tratată cu ajutorul psihologilor.

„Din păcate, nu se trece peste depresie, peste anxietate și peste atacuri de panică fără terapie. Nu se poate doar cu credință. Este importantă și credința și rugăciunea, dar în același timp este important să faci terapie. Depresia este o afecțiune medicală, ca orice altă afecțiune. Este extrem de periculoasă și poate fi fatală, trebuie tratată la doctor. Treci peste ea în sensul că reușești să o faci să se diminueze foarte mult. Dar ea nu dispare 100% niciodată. Rămâne într-o stare foarte latentă undeva acolo și în orice moment se poate întoarce. De aceea trebuie să ai grijă de sufletul tău. Depresia intervine în momentul când tu nu mai ai grijă de sufletul tău, când te lași copleșit de toate problemele din jur și de viață și din acest motiv trebuie să faci două lucruri: să faci terapie cu psihologi, cu terapeuți și, doi la mână, trebuie să ai grijă de tine, să nu-ți fie frică, să-ți asumi că ai această problemă și să vorbești despre ea cua apropiații, familia, prietenii”, a explicat Oana Roman într-o postare video pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de oana roman (@oanaromanelisei)

Oana spune că problemele sale cu depresia au început în adolescență și abia la 30 de ani a putut scăpa de ele.

„Eu am greșit. Eu am intrat în depresie la o vârstă foarte complicată. Aveam în jur de 14 ani. Părinții mei atunci nu au înțeles cât de rău eram și m-au dus să îmi trateze efectul, și nu cauza. Efectul a fost că din cauza puternicei depresii în care eram m-am îngrășat foarte tare pentru că nici nu mai făceam sport. Părinții m-au dus la endocrinolog, la Parhon, dar medicii au constatat că nu am niciun fel de probleme endocrinologice. Tratamentul a venit, din păcate, abia după 15 ani. De abia în jurul vârstei de 30 de ani eu singură am înțeles că nu mai pot să trăiesc așa, că se înrăutățea totul atât de rău, încât mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Și m-am dus la doctor. Norocul meu este că am întâlnit un doctor psihiatru și psihoterapeut incredibil, absolut minunat. Doctorul a reușit să mă trateze fără tratament medicamentos. Am pierdut 15 ani în care am ratat foarte multe momente frumoase pentru că eu nu eram bine cu mine. De aceea, trebuie mers la doctor devreme și obligatoriu. Drumul spre vindecare este lung”, a mai spus Oana Roman.

Chiar dacă a reușit să treacă peste acest hop, vedeta a mărturisit că mai sunt zile în care se simte copleșită de probleme și în care se simte rău psihic.

„Eu aveam și o depresie puternică și stări de anxietate și atacuri de panică recurente. Sunt momente în care cad și eu, în care nu mai vreau să știu de nimeni. Momente în care îmi vine să plec la capătul Pământului și să las totul în urmă. Sunt momente în care cad în genunchi la propriu și simt că nu mă mai pot ridica. Dar găsesc mereu puterea să merg mai departe. Chiar dacă nu arăt, sunt momente în care mă simt singură, abandonată, atacată. Clipe în care mă simt rău fizic și psihic, dar mă ține cel mult o zi, pentru că m-a ajutat foarte mult terapia”, a mai zis Oana Roman.