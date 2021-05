Cum a reușit Silvia Ioniță să slăbească 10 kilograme

Silvia Ioniță (48 de ani) a slăbit considerabil în ultima perioadă, iar acum arată mai bine ca niciodată.

Prezentatoarea buletinului de știri de la Kanal D a declarat recent că își dorea de mult timp să slăbească și a reușit, prin perseverență și voință să scape de un surplus de 10 kilograme.

„Efortul de a slăbi aceste kilograme nu a fost mic. Mi-a luat ceva timp doar să mă hotărăsc să încep dieta şi un an să ajung la forma aceasta. Dar, odată hotărâtă, nu m-am mai alintat cu pauze dese sau alte scuze. Sunt destul de activă, nu ocolesc mersul pe jos într-un ritm alert, urcatul scărilor chiar dacă funcţionează liftul şi tot felul de alte activităţi care implică mişcarea”, a dezvăluit Silvia Ioniță pentru click.ro.

Vedeta de televiziune a mai spus că a apelat la ajutorul unui specialist în nutriție pentru a-și putea duce la bun sfârșit planul de a slăbi.

„În alimentaţie fug de E-uri! Magia a fost făcută de Sonia Burtic, minunata mea prietenă nutriţionist, care a făcut dieta: trei mese pe zi (când am timp) şi o gustare opţional! N-am eliminat decât fast food-ul şi am micşorat drastic porţiile de dulce şi de pâine. Ba chiar am adăugat în alimentaţie fructe, legume şi salate spre care altă dată nu mi-aş fi întors privirea – ţelină, gulie, rucola, spanac, papaya, kiwi”, a adăugat prezentatoarea de la Kanal D.

Foto – Facebook