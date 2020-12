Papaya, fructul îngerilor care ne protejează frumusețea

Papaya se numără printre cele mai dulci și aromate fructe din zona tropicală, ușor de recunoscut după pulpa lui portocalie și fructele mici, maronii. Papaya și-a câștigat renumele de fruct bogat în antioxidanți care ne protejează tinerețea și frumusețea.

Cuprins 1 De unde vine fructul de papaya și ce trebuie să știi despre el

2 Proprietățile esențiale ale fructului

3 Beneficiile pentru sănătate ale fructului de papaya

4 Cum se alege un fruct gustos și copt

5 Cum să folosești papaya în bucătărie

Cunoscut drept ”fructul îngerilor”, papaya este unul dintre cele mai parfumate fructe exotice pe care le putem găsi azi și în magazinele noastre. Are o concentrație mare de antioxidanți, drept pentru care este folosit pe scară largă în industria cosmetică și este apreciat pentru beneficiile sale asupra frumuseții, asupra tenului și părului.

Papaya are totodată puține calorii, un conținut redus de zahăr și o concentrație mare de betacaroten, datorită căreia are o culoare portocalie apetisantă. În plus, papaya este foarte bogat în vitamina C și mai conține magneziu, potasiu, fier și calciu.

De unde vine fructul de papaya și ce trebuie să știi despre el

Papaya mai este denumit mamao, pepene de copac, sau lechoza, nume pe care îl are în Venezuela. Acesta este fructul arborelui Carica papaya, din genul Carica. Originar din Mexic și America Centrală, papaya este acum cultivat în majoritatea țărilor tropicale.

Carica papaya este un arbore care poate ajunge la 5 – 10 metri înălțime, are frunze dispuse în spirală spre vârf, iar florile și fructele se dezvoltă la baza frunzelor mari. Fructele de papaya pot ajunge la 15 – 45 cm lungime și 10 – 30 cm în diametru. Fructele sunt coapte când sunt moi și devin galben-portocalii.

Papaya este bogată într-o enzimă numită papaină, folosită pentru frăgezirea cărnurilor în bucătăria din America de Sud. Enzima din papaya este de asemenea comercializată sub formă de tablete ca remediu pentru probleme digestive.

Semințele negre sunt comestibile și au un gust iute. Uneori, sunt măcinate și înlocuiesc piperul.

Proprietățile esențiale ale fructului

Papaya este un fruct dulce, aromat, sățios și gustos. În plus este și foarte sănătos, deoarece conține nutrienți, vitamine și minerale esențiale pentru organism.

Un fruct de papaya de dimensiuni medii conține:

120 de calorii

30 g carbohidrați

18 g zahăr

2 g proteine

folați

vitamina A

magneziu

fibre

De asemenea, mai conține alfa și betacaroten, luteină, zeaxantină, vitamina E, vitamina K, calciu, potasiu și licopen, un antioxidant aflat în concentrație mare și în roșii.

Beneficiile pentru sănătate ale fructului de papaya

Zeaxantina, unul dintre cei mai importanți antioxidanți din papaya protejează pielea de razele solare, dar și retina și are un rol important în prevenirea degenerării maculare.

Betacarotenul, aflat în concentrații mari în papaya, previne astmul și problemele respiratorii, ajută pielea și menține acuitatea vizuală.

În ultimii ani, s-a demonstrat că antioxidanții din fructe sunt esențiali pentru a ne proteja de radicalii liberi care pot favoriza apariția cancerului și care accelerează procesul de îmbătrânire a țesuturilor. De aceea, papaya este folosit în multe crème, loțiuni și tratamente pentru întinerire și chiar face minuni pentru tenul doamnelor de vârsta a doua.

Vitamina K ajută la o mai bună absorbție a calciului și are beneficii mari pentru sistemul osos.

Enzima papaină din papaya este foarte bună pentru digestie, previne constipația și menține sănătatea tractului digestiv.

Chiar dacă este un fruct dulce, zahărul din papaya este ușor de asimilat și se transformă rapid în energie, fructul fiind recomandat inclusiv diabeticilor.

Papaya, prin glucidele și antioxidanții pe care îi conține este un bun energizant și te ajută în perioadele de stres și oboseală accentuată.

Cum se alege un fruct gustos și copt

Fructul de papaya se consumă doar când este bine copt, de aceea trebuie să alegi fructele cu coaja galbenă-portocalie. Strânge ușor fructul în mână și dacă simți coaja și pulpa moale, știi că este bine copt, dacă are coaja tare, nu este suficient de copt și de gustos.

Verifică zona din jurul codiței, iar dacă aceasta este prea moale și zemoasă sau mucegăită, evită acel fruct deoarece se strică foarte repede.

Parfumul fructului este și el un indiciu, dacă este o aromă fructată și dulceagă, știi că este bine copt, dacă fructul nu miroase a nimic, s-ar putea să fie crud, dar poate fi lăsat să se coacă la temperatura camerei aproximativ 3 zile.

Papaya bine copt se ține neapărat la frigider, deoarece fermentează ușor, și se consumă în cel mult două zile.

Cum să folosești papaya în bucătărie

Pentru consum, papaya se curăță de coajă și se îndepărtează semințele negre din centru cu o linguriță, apoi se taie felii. Semințele au un gust iute și proprietăți antiinflamatorii, astfel că pot fi folosite la sosurile pentru fripturi.

Feliile de papaya sunt excelente în salate de fructe, în combinație cu citricele răcoritoare.

Piureul de papaya poate fi folosit la cocktail-uri răcoritoare de fructe.

Papaya se poate congela tăiat felii și se poate folosi vara cu iaurt pentru un smoothie delicios.

În bucătăria mexicană, papaya se folosește drept garnitură pentru pește sau se adaugă în sosurile iuți pentru carne.

Pont! Papaya foarte bine copt este dulce, dar are un miros ciudat pentru cine nu este obișnuit cu acest fruct. Aroma aceasta ușor neplăcută poate fi îndepărtată stropind fructul cu zeamă proaspătă de lămâie.

