Motivul pentru care regizorul Quentin Tarantino nu vrea să-și susțină financiar mama: „Există consecinţe”

Regizorul Quentin Tarantino a povestit într-un episod al podcastului „The Moment”, găzduit de Brian Koppelman, de ce nu vrea să-și susțină financiar mama, deși a strâns o avere impresionantă.

Quentin Tarantino are 58 de ani, dar nici acum nu a reușit să-și ierte mama pentru că nu l-a susținut în cariera lui. Regizorul cunoscut pentru filme ca „Pulp Fiction”, „Inglourious Basterds” sau „Once Upon a Time in Hollywood”, a vorbit într-un podcast că pe vremea când avea 12 ani, mama sa, Connie Zastoupil, a ţinut partea profesorilor care îl certau că scria scenarii la şcoală, pe care le considerau „un act sfidător de rebeliune”.

Mama m-a jignit în legătură cu asta… şi, în mijlocul micii sale tirade, a spus: O, şi apropo, această mică carieră de scriitor (…) Această prostie s-a terminat, potrivit buzzfeed.com.

Citește și: Mihaela Rădulescu regretă divorțul de Elan Schwartzenberg. „Recunosc”

Fotografie rară cu Victor Slav și cu iubita lui, Selina. „Nu am vrut să ieșim în evidență”

Dieta cu care Cristina Șișcanu a slăbit 20 de kilograme

Antonia și Alex Velea au răspuns acuzațiilor de hărțuire făcute la adresa lor

Momentul în care Quentin Tarantino a decis că nu o să-și susțină financiar mama

Acela a fost momentul în care Quentin Tarantino, convins că va avea succes în cinematografie, nu-și va susține financiar mama, care ar avea 75 de ani.

Când mi-a spus asta într-un mod sarcastic, am spus: OK, când voi deveni un scenarist de succes, nu vei vedea niciodată vreun ban din succesul meu. Nu va exista casă pentru tine. Nu va exista vacanţă pentru tine, nici un Cadillac cum avea Elvis pentru mămică. Nu primeşti nimic. Pentru că ai spus asta, a dezvăluit celebrul regizor, care are o avere estimată la 120 de milioane de dolari.

Tarantino le-a atras atenția părinților că vorbele lor pot avea consecințe mai târziu.

Există consecinţe pentru cuvintele voastre atunci când este vorba despre copiii voştri. Amintiţi-vă că există consecinţe pentru tonul vostru sarcastic despre ceea ce este important pentru ei.

Sursă foto: Profimedia