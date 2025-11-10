Haley Kalil (33 ani) a decis să divorțeze de soțul ei, Matt Kalil, după șapte ani de mariaj. Iar motivul nu este deloc unul obișnuit. Modelul a dezvăluit, într-o interviu pe Twitch, că dimensiunea organului genital masculin al acestuia a fost un factor determinant al deciziei.

Haley Kalil a divorțat după 7 ani

Haley Kalil, model și influencer, s-a măritat în anul 2015 cu fotbalistul american Matt Kalil. Un an mai târziu, cei doi și-au reînnoit jurămintele, iar șase ani mai târziu, au ajuns la divorț.

Tânăra a cerut divorțul dintr-un motiv incredibil, iar mai apoi, în 2014, s-a recăsătorit cu modelul Kailani Asmus.

Haley Kalil a vorbit deschis, în cadrul unei transmisiuni live cu Marlon Garcia, despre motivele divorțului de fotbalistul american. Astfel, ea a precizat că printre motive s-a numărat și dimensiunea organului sexual al lui Matt Kalil.

„Încercam să facem treaba asta și să depunem eforturi în căsnicia noastră”, a spus Haley înainte de a scrie ceva pe telefonul ei care nu trebuia să apară în fața camerei.

„Serios… pe toată durata căsniciei noastre, serios. Dar eram dispusă să încerc orice. Am încercat totul: terapeuți, medici. Nu mint… Am căutat informații despre liposucție…”, a mai spus modelul.

„Acesta a fost factorul principal…”, a explicat modelul, după care a adăugat că penisul fostului atlet era „ca al 0,01% din populație” și că era „imposibil” să aibă relații sexuale.

„De aceea nu pot să pun asta pe internet. Am încercat totul. Era ca două cutii de Coca-Cola una peste alta, poate chiar trei”, a spus Haley Kalil.

Modelul, deranjat de evidențierea în presă a motivului divorțului

După ce a fost difuzat interviul și presa a început să vorbească despre motivul principal al divorțului ei de Matt Kalil, Haley Kalil s-a arătat deranjată de acest aspect.

Modelul spune că în timpul interviului a vorbit și despre părțile frumoase ale căsniciei sale, însă acestea nu au stârnit interesul nimănui.

„Îmi pasă foarte mult de respectarea intimității lui și de integritatea a ceea ce am împărtășit împreună”, a spus Haley.

„În timpul transmisiunii noastre live, am vorbit despre mult mai multe lucruri decât cele care sunt evidențiate, dragostea din căsnicia noastră, evoluția pe care am trăit-o, profunzimea legăturii noastre. Este regretabil că doar un fragment este amplificat, deoarece nu surprinde întreaga poveste a cât de semnificative au fost lucrurile pentru mine”, a precizat modelul.

Matt Kalil a ales să nu facă niciun comentariu pe marginea acestui subiect.

Sursă foto: Profimedia

