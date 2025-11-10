Haley Kalil(33 ani) a decis să divorțeze de soțul ei, Matt Kalil, după șapte ani de mariaj. Iar motivul nu este deloc unul obișnuit. Modelul a dezvăluit, într-o interviu pe Twitch, că dimensiunea organului genital masculin al acestuiaa fost un factor determinant al deciziei.
Haley Kalil a vorbit deschis, în cadrul unei transmisiuni live cu Marlon Garcia, despre motivele divorțului de fotbalistul american. Astfel, ea a precizat că printre motive s-a numărat și dimensiunea organului sexual al lui Matt Kalil.
„În timpul transmisiunii noastre live, am vorbit despre mult mai multe lucruri decât cele care sunt evidențiate, dragostea din căsnicia noastră, evoluția pe care am trăit-o, profunzimea legăturii noastre. Este regretabil că doar un fragment este amplificat, deoarece nu surprinde întreaga poveste a cât de semnificative au fost lucrurile pentru mine”, a precizat modelul.
Matt Kalil a ales să nu facă niciun comentariu pe marginea acestui subiect.
Sursă foto: Profimedia
