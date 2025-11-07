Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună? Cum au fost surprinși cei doi

Sebastian Dobrincu încearcă lucruri noi în afaceri, așa că a a creat o linie de parfumuri în speranța că o să dea lovitura. Marea surpriză a fost că la evenimentul de lansare a apărut nimeni alta decât Ioana Ignat, fostă iubită a tânărului. Iată cum au fost surprinși cei doi.
„Sunt singur. E greu să găsești pe cineva care să înțeleagă ritmul ăsta. Am rămas în relații ok (n.r. cu Ioana Ignat). Ea a venit ca prieten al brandului. Evenimentul de lansare din România a fost un moment special pentru mine. Am vrut să fie o celebrare a acestui nou capitol și mă bucur că s-au adunat atât de mulți oameni pe care îi admir.
Fosta mea iubită, ca și mulți alți prieteni faimoși și dragi, a fost parte din acea seară”, a spus Sebastian Dobrincu pentru Cancan.ro.
Dobrincu a investit peste 1,5 milioane în noua afacere cu parfumuri, de la cercetare, stocuri și logistică, până la evenimentul de lansare și altele. Planul afaceristului este să investească în timp aproximativ 20 de milioane de euro și își propună să devenind cel mai mare retailer online de parfumerie din Europa.
„S-au investit peste 1,5 milioane de euro în R&D, stocuri și logistică, restul fiind etapizat pe măsură ce scalăm. Anticipăm o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro în următorii trei ani. Obiectivul este să devenim cel mai mare retailer online de parfumerie din Europa”, a mai spus afaceristul pentru sursa citată.
