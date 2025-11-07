Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună? Cum au fost surprinși cei doi

Sebastian Dobrincu încearcă lucruri noi în afaceri, așa că a a creat o linie de parfumuri în speranța că o să dea lovitura. Marea surpriză a fost că la evenimentul de lansare a apărut nimeni alta decât Ioana Ignat, fostă iubită a tânărului. Iată cum au fost surprinși cei doi.

Fosta iubită a venit la evenimentul organizat de Sebastian Dobrincu

Deși se afișase alături de fiica lui Virgil Ianțu după despărțirea de Otniela, se pare că Sebastian Dobrincu nu poate trece peste Ioana Ignat, fosta lui iubită.

La evenimentul de lansare organizat de Dobrincu pentru noua linie de parfumuri a apărut și Ioana Ignat. Ea a postat un story pe Instagram, semn că și-a susținut fostul partener în noua afacere.

Mai mult, Sebi a repostat story-ul Ioanei Ignat, iar fanii s-au gândit imediat că cei doi s-ar fi putut împăca.

În urmă cu două săptămâni, Sebastian Dobrincu era surprins în club în compania a două tinere, însă la plecarea acasă, afaceristul a încheiat seara singur.

Ioana a venit să îl susțină

Sebastian Dobrincu a explicat că este singur și că între el și Ioana este o relație de prietenie, motiv pentru care artista a fost prezentă la evenimentul de lansare al proiectului cu parfumuri.

„Sunt singur. E greu să găsești pe cineva care să înțeleagă ritmul ăsta. Am rămas în relații ok (n.r. cu Ioana Ignat). Ea a venit ca prieten al brandului. Evenimentul de lansare din România a fost un moment special pentru mine. Am vrut să fie o celebrare a acestui nou capitol și mă bucur că s-au adunat atât de mulți oameni pe care îi admir.

Fosta mea iubită, ca și mulți alți prieteni faimoși și dragi, a fost parte din acea seară”, a spus Sebastian Dobrincu pentru Cancan.ro.

Dobrincu a investit peste 1,5 milioane în noua afacere cu parfumuri, de la cercetare, stocuri și logistică, până la evenimentul de lansare și altele. Planul afaceristului este să investească în timp aproximativ 20 de milioane de euro și își propună să devenind cel mai mare retailer online de parfumerie din Europa.

„S-au investit peste 1,5 milioane de euro în R&D, stocuri și logistică, restul fiind etapizat pe măsură ce scalăm. Anticipăm o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro în următorii trei ani. Obiectivul este să devenim cel mai mare retailer online de parfumerie din Europa”, a mai spus afaceristul pentru sursa citată.

