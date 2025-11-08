Imagini din noua casă a Georgianei Lobonț. Artista are un living uriaș: „E o armonie frumoasă”

Casa Georgianei Lobonț este ridicată și finisată, iar acum artista a început să o mobileze. Încântată de noua sa mobilă pentru living, aceasta le-a arătat și fanilor ei cum arată designul de interior al locuinței sale.

Imagini din noua casă a Georgianei Lobonț

Georgiana Lobonț şi soțul ei, Rareș Ciciovan, sunt în plin proces de amenajare a noii lor locuinţe. Achiziţionată recent în oraşul Dej (jud. Cluj), casa urmează să devină „căminul mult visat”, conform declaraţiilor artistei.

Locuinţa era iniţial una veche, care a necesitat recondiţionare şi transformare completă pentru a corespunde standardelor cuplului. Dar acum totul este gata, iar artista și soțul ei au început să o mobileze.

„Să avem casa noastră chiar e un VIS pe care îl am de mică. Îmi doream să am familia mea, cariera mea şi casa mea… Pe primele două le-am avut, dar al treilea lucru e pe cale să se-intâmple”, a spus Georgiana Lobonț pe pagina ei de Instagram.

Artista a început deja mobilarea interioară, iar primele imagini publicate pe rețelele de socializare au atras mii de aprecieri. Interiorul locuinței impresionează prin finisaje moderne, canapele din catifea, mese din marmură, oglinzi mari și acente aurii care dau un aer sofisticat întregii case.

„Toți banii pe care i-am făcut i-am investit în această casă. Este rezultatul muncii noastre și al visului pe care îl avem de ani de zile”, a declarat artista pentru Antena Stars.

Citește și: Andreea Esca, moment surpriză cu Denis Hanganu, la Protevelion 2026. Ce surpriză le-a pregătit jurnalista telespectorilor

Citește și: Povestea de dragoste uitată dintre Radu Mazăre și Anna Lesko. Ce declarații făcea fostul primar despre iubita lui

Livingul a fost amenajat cu mobilier de lux

Georgiana Lobonț a ales ca totul să fie alb cu bej, culori calde și relaxante. Artista a fost extrem de atentă la detalii atunci când a ales decorațiunile, iar totul a ieșit spectaculos.

„Azi mi-au ajuns canapelele, colțarul, scaunele și fotoliile de la voi! Sunt foarte încântată de ce am ales și cât de frumos se potrivesc produsele lor cu toată locuința! E o armonie frumoasă atât de culori, cât și de materiale și modele”, a spus cântăreața în mediul online.

Citește și: Fiica Elenei Lasconi, Oana Florea, a generat controverse în mediul online: „Aș înarma Hamas până în dinți”

Citește și: Ingredientul banal pe care Ozana Barabancea îl folosește pentru a avea un ten perfect la 55 de ani: „E ieftin și la îndemâna oricui”

Tot în sufragerie, artista a ales să amplaseze o masă superbă, cu scaune bej cu auriu. Mai mult, aceasta a explicat că și-a dorit mult ca nuanța scaunelor să semene cu cea a draperiilor.

În timp ce Georgiana Lobonț se ocupă de mobilarea casei mult visate, soțul ei, Rareș Ciciovan, a plecat pe Muntele Ahtos.

„Rareș este plecat pe Muntele Athos, pentru prima dată și efectiv mă emoționează foarte tare că, nu știu, simt așa o bucurie în mine când mă gândesc că e acolo“, a spus ea pe rețelele sociale.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini din interiorul noii case a Georgianei Lobonț

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News