Imagini din noua casă a Georgianei Lobonț. Artista are un living uriaș: „E o armonie frumoasă”

Casa Georgianei Lobonț este ridicată și finisată, iar acum artista a început să o mobileze. Încântată de noua sa mobilă pentru living, aceasta le-a arătat și fanilor ei cum arată designul de interior al locuinței sale.
Georgiana Lobonț şi soțul ei, Rareș Ciciovan, sunt în plin proces de amenajare a noii lor locuinţe. Achiziţionată recent în oraşul Dej (jud. Cluj), casa urmează să devină „căminul mult visat”, conform declaraţiilor artistei.
Locuinţa era iniţial una veche, care a necesitat recondiţionare şi transformare completă pentru a corespunde standardelor cuplului. Dar acum totul este gata, iar artista și soțul ei au început să o mobileze.
„Să avem casa noastră chiar e un VIS pe care îl am de mică. Îmi doream să am familia mea, cariera mea şi casa mea… Pe primele două le-am avut, dar al treilea lucru e pe cale să se-intâmple”, a spus Georgiana Lobonț pe pagina ei de Instagram.
Artista a început deja mobilarea interioară, iar primele imagini publicate pe rețelele de socializare au atras mii de aprecieri. Interiorul locuinței impresionează prin finisaje moderne, canapele din catifea, mese din marmură, oglinzi mari și acente aurii care dau un aer sofisticat întregii case.
„Toți banii pe care i-am făcut i-am investit în această casă. Este rezultatul muncii noastre și al visului pe care îl avem de ani de zile”, a declarat artista pentru Antena Stars.
Georgiana Lobonț a ales ca totul să fie alb cu bej, culori calde și relaxante. Artista a fost extrem de atentă la detalii atunci când a ales decorațiunile, iar totul a ieșit spectaculos.
„Azi mi-au ajuns canapelele, colțarul, scaunele și fotoliile de la voi! Sunt foarte încântată de ce am ales și cât de frumos se potrivesc produsele lor cu toată locuința! E o armonie frumoasă atât de culori, cât și de materiale și modele”, a spus cântăreața în mediul online.