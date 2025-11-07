Fiica Elenei Lasconi, Oana Florea, a generat controverse în mediul online: „Aș înarma Hamas până în dinți”

Oana Florea, fiica Elenei Lasconi, a generat controverse în mediul online după ce a spus că ar înarma Hamas, o organizație islamistă teroristă din Palestina.

Fiica Elenei Lasconi, Oana Florea, a spus că ar înarma gruparea teroristă Hamas „până în dinți”

Oana Florea, fiica Elenei Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel și fostă candidată USR la președinția României, susține Palestina în conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza. De aceea, Oana a spus că ar „înarma Hamas până în dinți”, deși gruparea teroristă este cea care a declanșat războiul, în octombrie 2023.

„Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul lucru pe care îl au ca să se protejeze de ocupanți și de anihilarea completă. Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas până în dinți”, a spus Oana Florea, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Declarația Oanei a apărut în contextul negocierilor pentru armistițiul dintre Israel și Hamas, în care una dintre principalele condiții impuse este predarea armelor de către gruparea islamistă.

Specialiștii avertizează că acest limbaj reflectă o confuzie gravă între susținerea cauzei palestiniene și sprijinul acordat unei organizații teroriste. Hamas este recunoscută ca grupare teroristă de Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada, Australia și Israel.

După ce declarațiile ei au apărut în presă, Oana a reacționat în mediul online.

„De ce nu ați scris nimic despre încălcările armistițiului de către Israel, blocarea ajutorului, răpiri, crime, violența coloniștilor și expansiunea continuă în Cisiordania, Mediafax? Aproape ca și cum a fi inutil e o alegere. Curios. Imaginea, totuși, e excelentă. P.S. Glorie rezistenței”, a scris.

Ce se întâmplă în Gaza

În octombrie s-au împlinit doi ani de la izbucnirea războiului dintre Israel și Fâșia Gaza, după un atac al Hamas în urma căruia 1.195 de israelieni și cetățeni străini, inclusiv 815 civili, au fost uciși, iar 251 au fost luați ostatici cu scopul declarat de a forța Israelul să elibereze prizonieri palestinieni.

Potrivit Scena 9, în iunie 2025, Melanie O’Brien, președinta Asociației Internaționale a Specialiștilor în Genocid, cea mai mare instituție academică a studiului genocidului, a declarat că acțiunile Israelului în Gaza constituie un genocid. În martie 2025, o comisie a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a ajuns la aceeași concluzie. La fel și Amnesty International, în decembrie 2024.

Până acum, aproape 62.000 de palestinieni au fost uciși în Fâșia Gaza. Cercetătorii au estimat că 80% dintre aceștia erau civili. Totodată, biroul de presă al guvernului din Gaza afirmă că cel puțin 238 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de la începutul războiului. În plus, ajutoarele umanitare au fost împiedicate de armata israeliană să ajungă la civili.

De la începutul anului, fiica Elenei Lasconi, Oana Florea, a încercat să atragă atenția ministrului de Externe, Oana Țoiu, președintelui Nicușor Dan și ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, referitor la genocidul din Fâșia Gaza.

