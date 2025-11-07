Povestea de dragoste uitată dintre Radu Mazăre și Anna Lesko. Ce declarații făcea fostul primar despre iubita lui

Anna Lesko și Radu Mazăre au avut o relație de care foarte mulți oameni au uitat. Această idilă a fost intens discutată atunci când fostul primar a recunoscut că a trăit o poveste de dragoste cu cântăreața. Iată ce spunea Mazăre despre Anna Lesko în urmă cu câțiva ani.

Anna Lesko s-a iubit cu Radu Mazăre

Radu Mazăre a recunoscut în 2004, într-un interviu acordat Playboy, că a avut o relație amoroasă cu Anna Lesko. Fostul primar al Constanței nu a oferit detalii despre relația dintre el și cântăreață, însă a dat de înțeles că între ei a fost mai mult decât o prietenie.

Citește și: Anna Lesko, despre eșecurile sentimentale și ce își dorește de la un bărbat, la 45 de ani: „Am avut parte de niște gelozii crunte”

Idila dintre ei a fost un zvon, iar Radu Mazăre a confirmat-o, însă a preferat să fie discret și să nu dea detalii prea multe.

„Amanți e un cuvânt cam urât. Ea era într-o trupă de dansatoare rusoaice, la ‘Colonade’. Ce să vă spun, ne-am cunoscut așa, mai bine!”, spunea fostul edil la momentul respectiv.

Anna Lesko s-a cuplat cu DJ Vinnie în 2011 și în 2016 a născut un băiețel. Cei doi s-au despărțit și acum vedeta își crește singură băiețelul, pe Adam.

Citește și: Irinel Columbeanu, refuzat de Anna Lesko, după ce i-a cerut ajutor financiar: „A implorat-o să vină să îl vadă”

Pe de altă parte, Radu Mazăre s-a căsătorit cu iubita lui în 2019. Cei doi erau împreună de mulți ani și anul trecut s-a născut Aris. Fostul primar mai are un băiat pe nume Răducu, în vârstă de 31 de ani din relația cu Ianina Petcu.

Anna Lesko, relații cu bărbați celebri

Anna Lesko este cunoscută pentru relația ei de lungă durată cu Irinel Columbeanu. Cei doi s-au întâlnit în 1996, pe când artista avea doar 17 ani și dansa într-o trupă de balet.

Citește și: Anna Lesko împlinește 45 de ani! Cum arăta la începutul carierei și de ce s-a despărțit de tatăl copilului ei / Galerie foto

„Anna a fost alungată de părinții mei din vila de la Izvorani. Nu au agreat-o de la bun început. Tatăl meu, la un moment dat, i-a spus „Ieși din casa fiului meu, rusoaico!”, povestea Columbeanu la un moment dat.

Cei doi au fost împreună mai mult de 8 ani și au rămas în relații bune după despărțire.

Anna Lesko a mai fost împreună și cu Codin Maticiuc, însă povestea lor de dragoste a ținut doar 8 luni.

Alți bărbați celebri cu care s-a iubit artista au fost Marian Ionescu, patronul unui lanț de farmacerii, Roger Akoury, dar s-a afișat și alături de persoane precum Sabin Ilie, Alin Cocoș, Alex Erbașu.

Cântăreața a avut o relație cu DJ Vinnie timp de 8 ani, timp în care a apărut pe lume băiețelul lor. Relația lor s-a încheiat după ce artista a fost filmată într-un club, sărutându-se cu Mike Diamondz.

Urmărește-ne pe Google News