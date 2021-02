Mioara Roman, la spital pentru a doua intervenție medicală de la începutul anului. Ce s-a întâmplat cu mama Oanei Roman acum

Problemele de sănătate ale Mioarei Roman (80 de ani) sunt departe de a se fi terminat. Mama Oanei Roman a fost nevoită să ajungă din nou la doctor pentru o nouă intervenție medicală. De data aceasta, este vorba despre un punct de grăsime care i s-a infectat și trebuie, conform deciziei medicilor, să fie extirpat urgent.

Oana Roman a explicat într-un InstaStory cu ce se confruntă acum mama sa: „Am fost cu mama la doctor. Din păcate, trebuie să-i mai fac o mică intervenție. A făcut un punct de grăsime care s-a mărit, s-a mărit, și, pentru că nu m-am dus la timp cu ea să-l scoată, a început să se infecteze și trebuie tăiat cu laserul. O să fie puțin mai complicat de scos, dar asta e, mergem mai departe. Până atunci trebuie să facă un tratament cu antibiotic.”

Mama Oanei Roman se simte din ce în ce mai rău din luna decembrie a anului trecut. Chiar înainte de Crăciun, starea de sănătate a Mioarei s-a deteriorat considerabil și Oana a fost nevoită să o ducă la spital. Din cele povestite de Oana, Mioara Roman are mai multe afecțiuni și o formă agresivă de Parkinson din cauza căreia a început să aibă probleme cu mobilitatea unui braț.

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv. Nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit!”, spunea Oana, în urmă cu câteva luni.

Aceasta este a doua oară când mama Oanei ajunge pe mâna medicilor de la începutul anului. Acum o lună, Mioara a fost internată în spital pentru o intervenție laparoscopică de înlăturare a colecistului.

