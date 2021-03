Mioara Roman este constant ajutată de fiicele sale să se îmbrăce și deplaseze. Cât de gravă este starea sa

În ultimele luni, starea de sănătate a Mioarei Roman (80 de ani) s-a deteriorat considerabil. Mama Oanei Roman suferă de o formă agresivă a bolii Parkinson, iar de la începutul acestui an a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale pentru câtvea afecțiuni mai vechi.

Cea mai recentă intervenție a fost una de îndepărtare a unui lipom care se infectase puternic. Totul a decurs bine, dar acum mama Oanei are nevoie de ingrijire post-operatorie. Oana Roman a povestit că o duce pe mama ei la spital în mod constant pentru a-i fi schimbat pansamentul operației. Partea dificilă este că, din cazua bolii Parkinson, Mioara Roman nu-și poate folosi o mână, așadar trebuie ajutată să se îmbrace.

„La 15:30 ajung cu mama la spital. I-am amânat un pic… Trebuia să fiu la 15:00, dar i-am sunat și am zis că o să întârzii. Mama nu-și poate mișca o mână, nu se poate îmbrăca singură. Trebuie să mă duc să o aranjez, să o îmbrac, să o iau, să o pun în mașină, să o dau jos din mașină, să intru cu ea acolo. La mine durează, e un proces destul de complicat cu mama. Dacă era femeia astăzi, o îmbrăca ea și o aranja, dar vine după 16:00 și trebuie să mă duc eu”, explica Oana Roman în emisiunea „Mămici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars.

Oana Roman a vorbit de mai multe ori despre starea de sănătate precară a mamei sale.

Citește gratuit ediția de martie a revistei Unica. O găsești AICI

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv. Nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are o boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, povestea vedeta, la sfârșitul anului trecut.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro