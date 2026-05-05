Mihai Morar și Alex Dima, reacții după demiterea guvernului Bolojan: „Mai bine Bolojan decât șobolan. E vremea șobolanilor”

Mihai Morar a transmis un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan la scurt timp după demiterea Guvernului. Jurnalistul a vorbit despre fotografia în care apare alături de premier, subliniind faptul că întotdeauna se va mândri cu acel moment în care a luat masa cu Bolojan.

Mihai Morar, mesaj după demiterea Guvernului Bolojan

Mihai Morar și-a arătat dezamăgirea după ce Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi „pentru”, marți, 5 mai. Acesta este al șaptelea Guvern demis din ultimii ani.

Jurnalistul și-a arătat susținerea față de Ilie Bolojan, subliniind faptul că acesta este o persoană demnă de admirat, care nu se ferește să facă tot ceea ce este necesar pentru a aduce România pe linia de plutire.

„Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN”, și-a început Mihai Morar mesajul distribuit pe Facebook.

Acesta a publicat și o fotografie realizată în urmă cu câteva luni, când se afla la masă cu premierul.

„Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir. Un om care face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Un om care nu s-a compromis”, a scris Mihai Morar în mediul online.

Mesajul lui Mihai Morar a stârnit mii de reacții în mediul online. În doar o oră de la distribuirea imaginii în care apare alături de Ilie Bolojan, peste 8.000 de internauți și-au arătat susținerea și peste 1.200 au redistribuit postarea.

Jurnalistul susține că, în urma demiterii Guvernului Bolojan, România se întoarce înapoi în timp, lăsându-i pe cei de la PSD să fure și să își pună amprenta asupra companiilor de stat și nu numai.

„Mai bine Bolojan decât șobolan. Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor. Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina”, a mai spus Mihai Morar.

Reacția lui Alex Dima

La rândul lui, Alex Dima și-a arătat dezamăgirea după căderea guvernului Bolojan. Jurnalistul a distribuit pe Facebook o imagine cu un șobolan fericit.

„S-a stins lumina în cămară”, a scris scurt Alex Dima, făcând trimitere la discursul lui Ilie Bolojan din plenul Parlamentului.

Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură

Guvernul a fost demis marți, 5 mai, prin moțiune de cenzură, moțiune depusă de PSD și AUR. Ambele formațiuni politice își doresc să ajungă acum la guvernare, asta după ce social-democrații s-au retras din coaliție în urmă cu două săptămâni.

Moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD a trecut cu 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 3 abțineri.

