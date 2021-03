Duminică, 7 martie 2021, Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (37 de ani) i-au oferit celebrei Oprah Winfrey (67 de ani) un interviu în care au vorbit despre tot ceea ce i-a determinat să se separe de familia regală a Marii Britanii. Printre altele, cuplul a dezvăluit că s-a căsătorit, de fapt, înaintea nunții lor.

Meghan Markle și Prințul Harry s-au căsătorit în secret înaintea nunții lor

Meghan și Harry s-au căsătorit pe 19 mai 2018. Împreună au un fiu, Archie Harrison, în vârstă de 1 an și 10 luni, iar Meghan este în prezent însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. În timpul interviului, fosta actriță și Harry au dezvăluit sexul bebelușului și că și-au oficializat relația, de fapt, înaintea celebrei lor nunți din mai 2018.

Cuplul și-a spus „DA!” cu trei zile înainte. Pe cât de distractiv ar fi părut să organizezi o nuntă cu un buget nesfârșit, o rochie Givenchy și o tiara reală, perechea și-a dorit ceva mult mai intim. „L-am sunat pe arhiepiscop și i-am spus:

VEZI GALERIA FOTO ( 4 )

«Uite, chestia asta, acest spectacol, este pentru lume, dar noi vrem ca uniunea noastră să fie între noi»”, a povestit Meghan. Deși au o mulțime de fotografii superbe din ziua cea mare, cel mai de preț lucru pentru ei sunt jurămintele pe care și le-au rostit doar în prezența arhiepiscopului.

„Jurămintele înrămate în camera noastră sunt din ziua în care am fost doar noi doi și arhiepiscopul în grădina din spatele casei”, a mai spus Meghan. „Doar noi trei”, a completat Harry.

Cum a decurs prima întâlnire a lui Meghan cu Regina Elisabeta a II-a?

Tot în timpul acestui interviu, Meghan a dezvăluit cum a decurs prima ei întâlnire cu bunica lui Harry, Regina Elisabeta a II-a (94 de ani). „N-a fost ceva extrem de formal”, a mărturisit Meghan.

Întâlnirea dintre cele două a avut loc într-o zi în care ea și Harry luau prânzul alături de Sarah Ferguson (61 de ani), fosta soție a Prințului Andrew (61 de ani), al doilea fiu al Reginei, și de fiica cea mică a lui Sarah, Prințesa Eugenie (30 de ani).

„Regina încheiase un angajament și urma să revină acasă”, a mai spus Meghan. „Știi să faci o reverență?”, a fost prima întrebare a lui Harry pentru Meghan.

Surprinsă că era nevoită să facă o reverență într-un cadru informal, fosta actriță a mărturisit: „Atunci am realizat, într-un final, în ce intrasem.” Meghan și-a exersat reverența cu Harry în curtea casei înainte ca Regina să ajungă.

„Am intrat și am cunoscut-o. Aparent, am făcut o reverență foarte adâncă. Eu nu-mi amintesc”, a mai dezvăluit. „Ne-am așezat, am conversat și a fost foarte plăcut și ușor.”

Foto: Profimediaimages.ro

Citește și:

Actorul Jake Lloyd din Star Wars împlinește 32 de ani. Este internat la psihiatrie din anul 2015

Cum se simte actorul Mel Gibson după internarea în spital din cauza COVID-19

Gabi Bădălău, acuzat de Claudia Pătrășcanu că nu se implică în creșterea copiilor: „Sunt foarte obosit”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro