Fostul actor Jake Lloyd, celebru datorită interpretării personajului Anakin Skywalker în filmul Star Wars: The Phantom Menace, a împlinit 32 de ani. Potrivit familiei, Jake este internat la psihiatrie.

Actorul Jake Lloyd din Star Wars împlinește 32 de ani. Este internat la psihiatrie din anul 2015

„Jake a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, dar și cu un simptom numit anosognozie care nu-i permite să vadă că este bolnav”, a declarat mama lui Jake, Lisa, pentru Geek News, citează Daily Mail.

„Aceasta este o luptă în plus căreia trebuie să-i facă față. A fost foarte dificil, mai ales după pierderea tragică a surorii lui mai mici, Madison”, a continuat Lisa. Madison s-a stins din viață în 2018, la vârsta de doar 26 de ani. Potrivit familiei, Madison a murit în somn din cauze naturale. Alte detalii nu au fost oferite presei.

Jake a fost distribuit în pelicula Star Wars la vârsta de doar 6 ani, după ce jucase anterior în filmul de Crăciun Jingle All The Way (1996), alături de actorul Arnold Schwarzenegger.

După producția Star Wars, cariera lui s-a sfârșit brusc. Ultimul film în care a jucat, drama sportivă Madison, a fost lansat în anul 2001. Într-un interviu oferit în 2012, Jake a declarat că a renunțat la actorie din cauza bullyingului pe care îl îndura la școală.

Pe atunci doar un copil, Jake era acuzat că ar fi ruinat celebra franciză Star Wars. S-a mutat din Hollywood în Chicago pentru a studia filmul la Colegiul Columbia, însă a renunțat la studii după doar un semestru.

A avut probleme cu legea

În martie 2015, mama lui Jake a sunat autoritățile din cauza unei agresiuni. Lisa a mărturisit că ea și Jake s-au certat și că actorul a lovit-o. Nu a depus plângere, susținând că Jake are probleme psihice.

În iunie 2015, Jake a fost arestat în Carolina de Sud sub numele schimbat în mod legal în Jake Broadbent. Deși i s-a cerut să oprească pe dreapta, fostul actor a sfidat autoritățile mărind viteza. A fost urmărit de polițiști, în scurt timp ieșind de pe șosea.

A fost acuzat pentru conducere fără carnet de șoferi, refuzul de a trage pe dreapta și de a se supune autorităților. A petrecut 10 luni în spatele gratiilor așteptându-și procesul.

Ulterior a fost transferat din închisoare într-o clinică psihiatrică unde, în aprilie 2016, a fost diagnosticat cu schizofrenie. „S-a mutat mai aproape de familie și muncim din greu să-l ajutăm”, a mai spus mama lui Lisa.

„Este în continuare o persoană bună și afectuoasă și sperăm să redevină persoana distractivă și veselă care era înainte. Va face progrese cu ajutorul iubirii și susținerii pe care lumea i le va oferi”, a mai spus.

