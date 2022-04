Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor România 2022 la începutul lunii aprilie. Ajunsă în țară, creatoarea de conținut online a vorbit în premieră despre declarațiile Faimoșilor eliminați înaintea ei, printre care s-a numărat și Andreea Tonciu.

Laura Giurcanu, despre Andreea Tonciu: „Cunoșteam profilul ei, de certăreață”

„Cred că Tonciu, apropo, este singura persoană care a avut mai multe intrări la tine în emisiune decât pe traseu. Ce mi-a plăcut a fost că m-a citat. În momentul în care am avut discuția aia pe Insulă, i-am spus «Cred că ai greșit emisiunea, Andreea», iar ea a venit aici și a spus fix lucrul ăsta despre mine. Pentru mine, Andreea n-a fost o surpriză, o dezamăgire. Cunoșteam profilul ei, de certăreață. Am plecat de acasă cu inima deschisă către toată lumea”, a declarat Laura Giurcanu în emisiunea „La Măruță”.

„Cătălin (n.red.: Măruță), sunt în Dubai. Am avut apariții TV cât nu a avut ea like-uri, i-a scăzut Instagramul de când e Survivor. Eu sunt om de TV, nu ea. O pup pe Laura, să ne lase”, a transmis Andreea Tonciu în timpul emisiunii.

„Mi-a crescut foarte bine Instagramul. Eu am avut o conversație cu Andreea înainte să plecăm de acasă. Ea m-a sunat. Am vorbit vreo oră la telefon, timp în care m-a întrebat cum ar putea și ea să facă ce fac eu. Am ajutat-o, am sfătuit-o, i-am explicat, am povestit”, a replicat Laura.

Laura a mărturisit că a fost surprinsă de multe dintre declarațiile colegilor care au părăsit competiția înaintea ei.

„Roxana Ciuhulescu, cât eram acolo, îmi făcea numai complimente. Îmi spunea cum își dorește ca fata ei să-mi semene. Că sunt foarte mișto. Mi-a dat un mesaj foarte frumos când am ajuns acasă, că e mândră de mine, că i-a plăcut foarte mult de mine, că se bucură să mă cunoască, pentru ca apoi să văd că a spus despre mine și TJ lucruri total neadevărate”, a mai declarat Laura.

Foto: Instagram