Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor România 2022 la începutul lunii aprilie. Ajunsă în țară, creatoarea de conținut online a vorbit în premieră despre declarațiile lui Cătălin Zmărăndescu despre ea.

Laura Giurcanu, prima reacție după declarațiile lui Cătălin Zmărăndescu despre ea: „Când a plecat era ok cu mine”

„Au fost trei luni absolut superbe care mi-au plăcut maxim și de care m-am bucurat în fiecare secundă, poate de-aia nici n-au fost atât de grele, de fapt. E emoționantă revederea cu părinții, cu iubitul meu, abia așteptam să-i văd, sincer”, a declarat modelul în emisiunea „La Măruță”.

„Sunt foarte fericită, foarte împăcată. Sunt foarte bucuroasă în momentul ăsta. Tot timpul mi-am spus: «Acceptă, pentru că acest moment va trece și o să te gândești cu dor și cu drag la tot ce s-a întâmplat». Sunt foarte mândră. Da, au fost momente în care ne era atât de foame tuturor, dar încercam să nu mă plâng, mi-am zis de la început, nici de somn, nici de foame, pentru că știam unde mă duc. Știam ce înseamnă Survivor. A fost inedit pentru mine, nu dormisem niciodată în aer liber până în momentul ăla”, a mai spus.

„Nu pot să zic că am fost atât de dezamăgită, pentru că n-am plecat cu nicio așteptare de la nimeni. Asta m-a ajutat să nu sufăr vreo dezamăgire. Cred că am fost dezamăgită de lucrurile pe care le-am văzut după ce am iești din emisiune. Au fost niște oameni care au spus niște lucruri… Cătălin a spus niște lucruri pe care eu, personal, real, nu le-am înțeles. Nu știu despre ce vorbea. Nu știu dacă merită, în punctul ăsta, să mai vorbesc cu el. Când a plecat era ok cu mine. A fost șocant să ajung acasă și să văd ce a spus”, a completat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Otilia Bilionera, probleme de sănătate după „Survivor România” 2022

EXCLUSIV. Xonia, despre experiența „Survivor România”: „Nu am regrete”

Câte kilograme a slăbit Emil Rengle la Survivor România 2022

„Eu cu TJ, nicio treabă. Sunt perfect împăcată cu interacțiunile cu colegii. (…) Ultima mea conversație cu Cătălin a fost fix înainte de eliminarea lui. Mi-a spus să ne vedem vara asta la festivaluri, să ieșim, să ne vizităm familiile, de-asta a fost șocant pentru mine”, a mai spus.

Ce a spus Cătălin Zmărăndescu despre Laura Giurcanu?

„S-a schimbat foarte tare Elena, deși cred că este același copil bun pe care l-am cunoscut. Faptul că vociferează este una. (…) Prietenia din camp e prietenia din camp. Ce se întâmplă pe traseu trebuie să fie benefic echipei”, a declarat Cătălin Zmărăndescu la Survivor ExtraShow.

„Echipa asta nu funcționează în niciun fel. Nu funcționează nici dacă sunt împinși de la spate. Roata se învârte și fiecare primește ceea ce merită. Elena a fost manipulată de Laura. TJ a făcut multe greșeli. El nu înțelege expresiile românești. E foarte individualist. S-a sucit dintr-o barcă în alta și asta și din cauza Laurei”, a încheiat.

Foto: Instagram