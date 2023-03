Lady Gaga, plină de surprize la gala Oscar. Artista a urmat pe scenă nemachiată pentru ca oamenii „să o vadă pe adevărata Gaga” / Video

Lady Gaga a demonstrat că este un artist adevărat, dar și o persoană cu suflet mare. Cântăreața a urcat pe scenă pentru a interpreta una dintre piesele ei de suflet, însă pe când se afla pe covorul roșu oamenii au avut ocazia să vadă ce fel de persoană este cu adevărat.

La cea de a 95-a gală a premiilor Oscar Lady Gaga s-a grăbit să ajute un fotograf care a căzut în timp ce a trecut pe lângă ea.

Lady Gaga, moment emoționant pe covorul roșu la Oscar 2023

Artista a devenit virală pe internet după ce, în timp ce se afla pe covorul roșu, a văzut un fotograf care a căzut și a fugit să îl ajute să se ridice.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

Bărbatul, care trecuse de Lady Gaga, s-a împiedicat. Auzind reacția mulțimii, Gaga s-a întors și a fugit să vadă dacă fotograful este bine.

Artista a fost apreciată de întreaga lume pentru fapta sa.

Gaga stops to help photographer who falls over taking pics of her #oscars pic.twitter.com/L1lyOfuCA4 — MAX (@ThisIsMax) March 13, 2023

Citește și: Vedete care au dat greș pe covorul roșu la Premiile Oscar 2023. Ținutele cu care nu ar fi trebuit să apară în public

Citește și: Cel mai ciudat moment de la gala premiilor Oscar. Hugh Grant a blocat-o pe Ashley Graham. Clipul a devenit viral / Video

Totuși, într-un alt clip, se vede cum fotograful a lovit-o peste șold pe Lady Gaga, iar expresia feței acesteia a devenit serioasă.

Lady Gaga helped a photographer who fell over at the #Oscars. pic.twitter.com/CJyhpFAV3n — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2023

În pofida acestui incident, Lady Gaga a arătat uluitor într-o rochie neagră și elegantă semnată Versace, cu un corset transparent și talie căzută.

Performanță de neuitat pe scena Oscarurilor

Deși inițial a anunțat că nu va urca pe scenă pentru a cânta, în dimineața evenimentului, artista și-a schimbat planurile. Astfel, Lady Gaga nu doar că a impresionat întreaga sală cu piesa sa, dar a apărut pe scenă nemachiată și purtând doar un tricou și o pereche de blugi.

Astfel, Gaga a urcat pe scena Oscarurilor într-o ținută cu care fanii ei nu sunt deloc obișnuiți. Părul l-a avut prins într-o împletitură franceză și nu a purtat niciun pic de machiaj, lăsând lumea să o vadă naturală.

Citește și: Cine este Brendan Fraser, câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun actor în 2023. Dramele care i-au marcat viața

Citește și: Donatella Versace, apariție strălucitoare la Oscar 2023. Ținuta cu care a furat privirile, la 67 de ani

„Am vrut să fie brut și ca oamenii să o vadă pe adevărata Gaga și, cu o voce ca asta, nu ai nevoie de mai mult”, a afirmat producătorul executiv Ricky Kirshner pentru People.

Înainte de a interpreta uluitoarea baladă, Lady Gaga a transmis publicului un mesaj despre unitate.

„Am scris această melodie împreună cu prietenul meu, BloodPop, pentru filmul Top Gun: Maverick, în studioul meu de la subsol. Este extrem de personal pentru mine și cred că toți avem nevoie unii de ceilalți. Avem nevoie de multă iubire pentru a trece prin această viață”, a afirmat Lady Gaga înainte de a începe interpretarea uluitoare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Lady Gaga fără machiaj, precum și apariția ei la gala premiilor Oscar 2023.

Sursă foto: Profimedia