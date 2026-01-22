Lista completă de nominalizări la Premiile Oscar 2026. Filmele „Sinners” și „One Battle After Another”, în topul celor mai nominalizate producții

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a dezvăluit joi, 22 ianuarie, nominalizările la Premiile Oscar din 2026. În urma anunțului oficial, filmele „Sinners” și „One Battle After Another” se numără printre producțiile cu cele mai multe selecții. Este foarte posibil ca unul dintre aceste lungmetraje să obțină premiul pentru „Cel mai bun film”.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar 2026

Danielle Brooks și Lewis Pullman au anunțat live nominalizații din acest an la cele 24 de categorii de la Premiile Oscar 2026.

„Sinners” a doborât recordul deținut de „Titanic” și „La La Land”, obținând cele mai multe nominalizări din toate timpurile, 16, în timp ce Ryan Coogler a fost nominalizat la regie și scenariu.

Cel mai bun film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Cel mai bun actor în rol principal

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”

Cea mai bună actriță în rol secundar

Elle Fanning – „Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas „Sentimental Value”

Amy Madigan – „Weapons”

Wunmi Mosaku, – „Sinners”

Teyana Taylor – „One Battle After Another”

Cel mai bun actor în rol secundar

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Sinners”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Cel mai bun regizor

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Cel mai bun scenariu adaptat

„Bugonia” – Will Tracy

„Frankenstein” – Guillermo del Toro

„Hamnet” – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

„One Battle After Another” – Paul Thomas Anderson

„Train Dreams” – Clint Bentley, Greg Kwedar

Cel mai bun scenariu adaptat

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Animație scurtmetraj

„Butterfly”

„Forevergreen”

„The Girl Who Cried Pearls”

„Retirement Plan”

„The Three Sisters”

Cea mai bună coloană sonoră

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Cel mai bun cântec original

„Dear Me” – Diane Warren: Relentless

„Golden” – KPop Demon Hunters

„I Lied to You” – Sinners

„Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

„Train Dreams” – Train Dreams

Cel mai bun sunet

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Cele mai bune efecte vizuale

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

