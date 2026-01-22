Lista completă de nominalizări la Premiile Oscar 2026. Filmele „Sinners” și „One Battle After Another”, în topul celor mai nominalizate producții

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a dezvăluit joi, 22 ianuarie, nominalizările la Premiile Oscar din 2026. În urma anunțului oficial, filmele „Sinners” și „One Battle After Another” se numără printre producțiile cu cele mai multe selecții. Este foarte posibil ca unul dintre aceste lungmetraje să obțină premiul pentru „Cel mai bun film”.
Lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar 2026
Danielle Brooks și Lewis Pullman au anunțat live nominalizații din acest an la cele 24 de categorii de la Premiile Oscar 2026.
„Sinners” a doborât recordul deținut de „Titanic” și „La La Land”, obținând cele mai multe nominalizări din toate timpurile, 16, în timp ce Ryan Coogler a fost nominalizat la regie și scenariu.