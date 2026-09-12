Confort și siguranță în avion. Ce încălțăminte să nu porți când călătorești

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Când pleci într-o călătorie cu avionul, confortul ar trebui să fie una dintre principalele tale preocupări. O pereche de pantofi care pare comodă atunci când o probezi câteva minute poate deveni extrem de neplăcută după câteva ore, mai ales dacă picioarele se umflă în timpul zborului.

Cum să îți faci bagajul cât mai ușor. Ce încălțări să iei cu tine

Orele petrecute în aeroport, timpul de așteptare la poarta de îmbarcare și zborul propriu-zis pot deveni obositoare dacă alegi haine prea strâmte sau încălțări care te jenează. De aceea, atunci când îți pregătești ținuta pentru avion, alege haine lejere, care îți permit să te miști ușor, și o pereche de încălțăminte comodă, stabilă și potrivită pentru mers.

Un bagaj bine organizat înseamnă mai puțin stres, mai puțin timp pierdut și, în multe situații, posibilitatea de a călători doar cu bagajul de cabină. Bagajul de cală poate însemna costuri suplimentare, mai ales în cazul biletelor de avion care includ doar un bagaj mic sau un troller de cabină.

În loc să iei câte o ținută completă pentru fiecare zi, alege haine care pot fi combinate între ele. Câteva tricouri sau bluze, o pereche de pantaloni versatili, o fustă sau o rochie, în funcție de destinație, un pulover subțire și o jachetă pot fi suficiente pentru o escapadă de câteva zile.

Același principiu se aplică și în cazul încălțămintei. Două perechi bine alese sunt, în multe situații, mai utile decât patru sau cinci modele. Poți pleca încălțată cu perechea mai voluminoasă și să pui în bagaj o variantă mai ușoară. Pentru o vacanță de câteva zile, o pereche de încălțări sport și una comodă sau plimbări mai elegante pot fi suficiente.

Ce încălțăminte alegi când zbori cu avionul

Ținuta ideală pentru avion trebuie să fie confortabilă, dar poate fi în același timp feminină și îngrijită. Pantalonii largi, jeanșii care nu strâng în talie, rochiile lejere, tricourile din materiale plăcute și cardiganele sunt alegeri bune. Acestea pot fi combinate cu pantofi sport din piele naturală sau din pânză ori cu încălțări de iarnă comode, în funcție de temperatura de afară.

Cum te îmbraci și cum te încalți în sezonul rece

Iarna, tentația este să pleci îmbrăcată foarte gros, mai ales dacă afară sunt temperaturi negative. Totuși, o ținută formată din mai multe straturi subțiri este mai practică decât una singură, foarte groasă. Poți purta un tricou, un pulover și o geacă, astfel încât să poți renunța la un strat atunci când intri în aeroport sau în avion.

În cazul unei vacanțe la munte, încălțămintea trebuie aleasă în funcție de activitățile planificate: bocancii ușor sau încălțămintea sport de iarnă sunt cele mai potrivite.

Ce ținută alegi în sezonul cald

Vara, hainele din materiale ușoare și încălțările comode din pânză sunt cele mai potrivite. Rochiile lejere, pantalonii largi, tricourile din fibre naturale și cămășile subțiri îți permit să te simți confortabil. Chiar dacă destinația este foarte caldă, este bine să ai la îndemână o jachetă subțire sau un cardigan, deoarece aerul condiționat din aeroporturi și avioane poate fi rece.

Dacă mergi la mare, poți avea o ținută simplă și practică pentru drum, fără să îți umpli bagajul cu haine inutile. O pereche de sandale sport sau pantofi sport ușori sunt ideali pentru avion.

Dacă pleci la munte

Pentru munte, confortul și siguranța sunt mai importante decât aspectul sofisticat al ținutei. Dacă știi că vei face drumeții imediat după sosire, este util să ai încălțămintea adecvată și hainele potrivite la îndemână.

Dacă vacanța presupune doar plimbări printr-o stațiune montană, poți opta pentru încălțăminte sport comodă și haine casual, dar evită modelele care nu oferă suficientă stabilitate pe teren accidentat.

Dacă vizitezi un oraș istoric

O vacanță într-un oraș istoric înseamnă, de obicei, foarte mult mers pe jos. Străzile pavate, treptele, aleile înguste și vizitele la obiective turistice pot solicita picioarele mai mult decât îți imaginezi.

De aceea, încălțămintea sport sau pantofii comozi pentru mers sunt cea mai bună alegere. Poți păstra o pereche mai elegantă în bagaj pentru seară, însă nu este recomandat să explorezi un oraș întreg în pantofi rigizi, în balerini sau în pantofi cu toc.

Ce încălțăminte să nu porți când zbori cu avionul

Alegerea pantofilor pentru avion nu ține doar de modă. Trebuie să iei în calcul confortul, stabilitatea, ușurința cu care îi poți încălța și descălța, dar și faptul că vei sta o perioadă îndelungată într-un spațiu restrâns. În timpul zborului, statul prelungit pe scaun poate favoriza umflarea picioarelor și a gleznelor. Din acest motiv, o pereche de încălțări foarte strâmte poate deveni mult mai incomodă după câteva ore. Iată ce modele este mai bine să eviți.

Șlapii

Șlapii pot părea alegerea perfectă pentru o vacanță de vară, dar nu sunt cea mai inspirată variantă pentru aeroport și avion. Sunt instabili, oferă puțin sprijin piciorului și pot fi incomozi dacă trebuie să mergi mult prin aeroport.

În plus, șlapii pot aluneca ușor, mai ales dacă podeaua este umedă. Nu sunt cea mai elegantă alegere pentru călătorie și nici cea mai practică în cazul unei situații în care trebuie să te deplasezi rapid.

Dacă mergi la mare, poți pune șlapii în bagaj și îi poți folosi după ce ajungi la destinație. Pentru drum, o pereche de pantofi sport sau sandale cu barete și talpă stabilă este o variantă mult mai bună.

Pantofii cu toc foarte înalt

Pantofii cu toc pot transforma o ținută simplă într-una spectaculoasă, însă avionul nu este cel mai bun loc pentru a-i purta. Dacă trebuie să mergi mult, să stai la cozi sau să alergi către poarta de îmbarcare, tocurile pot deveni extrem de incomode.

În plus, statul pe scaun cu piciorul într-o poziție fixă, combinat cu presiunea exercitată de un pantof rigid, poate accentua disconfortul. Dacă ai nevoie de pantofi eleganți la destinație, pune-i în bagaj și călătorește într-o pereche comodă.

Pantofii noi, nepurtați

Una dintre cele mai mari greșeli este să porți în avion o pereche de pantofi pe care tocmai ai cumpărat-o. Chiar dacă în magazin ți s-au părut perfecți, nu știi cum se vor comporta după câteva ore de mers.

Pantofii noi pot provoca bătături, iritații sau zone dureroase. Într-o vacanță, ultimul lucru de care ai nevoie este să începi călătoria cu picioarele rănite. Pentru avion, alege o pereche pe care ai purtat-o deja și știi că este confortabilă.

Încălțămintea foarte strâmtă

Pantofii care te strâng nu sunt potriviți pentru un zbor lung. Picioarele se pot umfla, iar senzația de presiune poate deveni tot mai neplăcută pe măsură ce trec orele.

Alege modele care îți permit degetelor să stea natural și care nu exercită presiune pe gleznă sau pe partea superioară a piciorului. Confortul este mult mai important decât faptul că pantoful arată impecabil.

Cizmele foarte grele

Cizmele masive pot fi utile iarna, dar nu sunt întotdeauna cea mai comodă alegere pentru călătorie. Sunt grele, ocupă mult spațiu și pot fi incomode în timpul controlului de securitate.

Dacă destinația este rece și ai nevoie de ele, le poți purta în avion pentru a economisi spațiu în bagaj. Alege însă un model relativ ușor și comod, care nu te strânge în zona gambei sau a gleznei.

Pantofii rigizi, cu talpă foarte tare

O pereche de pantofi eleganți, cu talpă rigidă, poate arăta foarte bine, dar nu este ideală pentru ore întregi de mers. Aeroporturile sunt adesea foarte mari, iar distanța dintre terminal, controlul de securitate și poarta de îmbarcare poate fi surprinzător de lungă.

Pentru avion, o talpă flexibilă și o încălțăminte care oferă susținere sunt alegeri mai bune. Pantofii eleganți pot aștepta până ajungi la hotel.

Încălțămintea care se încalță foarte greu

Evită modelele cu foarte multe șireturi, catarame sau sisteme complicate dacă știi că vei trece prin controale de securitate unde încălțămintea poate trebui scoasă. Un model simplu, care se desface și se încalță ușor, îți poate economisi timp și te ajută să nu te stresezi inutil.

Pantofii sport cu șireturi elastice, modelele slip-on sau încălțămintea cu sisteme simple de închidere pot fi foarte practice pentru călătorii.

Încălțămintea care nu oferă stabilitate

Orice model care te face să te simți nesigură pe picioare ar trebui lăsat acasă. Talpa foarte subțire, tocul instabil sau modelele care nu fixează bine călcâiul pot deveni problematice atunci când trebuie să mergi repede prin aeroport.

Mai ales dacă ai un bagaj de cabină după tine, este important să poți merge natural și sigur. O pereche de pantofi comozi, cu talpă aderentă și susținere bună, este una dintre cele mai bune investiții pentru o călătorie relaxată.

Care este, de fapt, încălțămintea ideală pentru avion?

Cea mai bună alegere este perechea în care ai mers deja suficient de mult pentru a ști că nu te jenează. Pantofii sport comozi sunt, de regulă, o opțiune practică pentru majoritatea călătoriilor. În funcție de sezon, pot fi înlocuiți cu ghete ușoare, balerini comozi sau sandale care fixează bine piciorul.

Important este să nu alegi încălțămintea doar în funcție de aspect. Un zbor relaxat începe cu lucrurile simple: haine lejere, pantofi comozi, un bagaj bine organizat și câteva obiecte esențiale la îndemână. Dacă îți alegi cu atenție ținuta și nu îți încarci inutil bagajul, călătoria poate deveni mult mai plăcută, iar primele ore petrecute la destinație nu vor fi umbrite de dureri de picioare, haine incomode sau bagaje prea grele.

Foto: Shutterstock

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