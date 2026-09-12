  MENIU  
Home > Divertisment > Călătorii > Confort și siguranță în avion. Ce încălțăminte să nu porți când călătorești

Confort și siguranță în avion. Ce încălțăminte să nu porți când călătorești

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Când pleci într-o călătorie cu avionul, confortul ar trebui să fie una dintre principalele tale preocupări. O pereche de pantofi care pare comodă atunci când o probezi câteva minute poate deveni extrem de neplăcută după câteva ore, mai ales dacă picioarele se umflă în timpul zborului.

Cum să îți faci bagajul cât mai ușor. Ce încălțări să iei cu tine

Orele petrecute în aeroport, timpul de așteptare la poarta de îmbarcare și zborul propriu-zis pot deveni obositoare dacă alegi haine prea strâmte sau încălțări care te jenează. De aceea, atunci când îți pregătești ținuta pentru avion, alege haine lejere, care îți permit să te miști ușor, și o pereche de încălțăminte comodă, stabilă și potrivită pentru mers.

Un bagaj bine organizat înseamnă mai puțin stres, mai puțin timp pierdut și, în multe situații, posibilitatea de a călători doar cu bagajul de cabină. Bagajul de cală poate însemna costuri suplimentare, mai ales în cazul biletelor de avion care includ doar un bagaj mic sau un troller de cabină.

În loc să iei câte o ținută completă pentru fiecare zi, alege haine care pot fi combinate între ele. Câteva tricouri sau bluze, o pereche de pantaloni versatili, o fustă sau o rochie, în funcție de destinație, un pulover subțire și o jachetă pot fi suficiente pentru o escapadă de câteva zile.

S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
Recomandarea zilei

Același principiu se aplică și în cazul încălțămintei. Două perechi bine alese sunt, în multe situații, mai utile decât patru sau cinci modele. Poți pleca încălțată cu perechea mai voluminoasă și să pui în bagaj o variantă mai ușoară. Pentru o vacanță de câteva zile, o pereche de încălțări sport și una comodă sau plimbări mai elegante pot fi suficiente.

Ce încălțăminte alegi când zbori cu avionul

Confort și siguranță în avion. Ce încălțăminte să nu porți când călătorești

Ținuta ideală pentru avion trebuie să fie confortabilă, dar poate fi în același timp feminină și îngrijită. Pantalonii largi, jeanșii care nu strâng în talie, rochiile lejere, tricourile din materiale plăcute și cardiganele sunt alegeri bune. Acestea pot fi combinate cu pantofi sport din piele naturală sau din pânză ori cu încălțări de iarnă comode, în funcție de temperatura de afară.

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Recomandarea zilei

Cum te îmbraci și cum te încalți în sezonul rece

Iarna, tentația este să pleci îmbrăcată foarte gros, mai ales dacă afară sunt temperaturi negative. Totuși, o ținută formată din mai multe straturi subțiri este mai practică decât una singură, foarte groasă. Poți purta un tricou, un pulover și o geacă, astfel încât să poți renunța la un strat atunci când intri în aeroport sau în avion.

În cazul unei vacanțe la munte, încălțămintea trebuie aleasă în funcție de activitățile planificate: bocancii ușor sau încălțămintea sport de iarnă sunt cele mai potrivite.

Ce ținută alegi în sezonul cald

Vara, hainele din materiale ușoare și încălțările comode din pânză sunt cele mai potrivite. Rochiile lejere, pantalonii largi, tricourile din fibre naturale și cămășile subțiri îți permit să te simți confortabil. Chiar dacă destinația este foarte caldă, este bine să ai la îndemână o jachetă subțire sau un cardigan, deoarece aerul condiționat din aeroporturi și avioane poate fi rece.

Dacă mergi la mare, poți avea o ținută simplă și practică pentru drum, fără să îți umpli bagajul cu haine inutile. O pereche de sandale sport sau pantofi sport ușori sunt ideali pentru avion.

Dacă pleci la munte

Pentru munte, confortul și siguranța sunt mai importante decât aspectul sofisticat al ținutei. Dacă știi că vei face drumeții imediat după sosire, este util să ai încălțămintea adecvată și hainele potrivite la îndemână.

Dacă vacanța presupune doar plimbări printr-o stațiune montană, poți opta pentru încălțăminte sport comodă și haine casual, dar evită modelele care nu oferă suficientă stabilitate pe teren accidentat.

Dacă vizitezi un oraș istoric

O vacanță într-un oraș istoric înseamnă, de obicei, foarte mult mers pe jos. Străzile pavate, treptele, aleile înguste și vizitele la obiective turistice pot solicita picioarele mai mult decât îți imaginezi.

De aceea, încălțămintea sport sau pantofii comozi pentru mers sunt cea mai bună alegere. Poți păstra o pereche mai elegantă în bagaj pentru seară, însă nu este recomandat să explorezi un oraș întreg în pantofi rigizi, în balerini sau în pantofi cu toc.

Ce încălțăminte să nu porți când zbori cu avionul

Confort și siguranță în avion. Ce încălțăminte să nu porți când călătorești

Alegerea pantofilor pentru avion nu ține doar de modă. Trebuie să iei în calcul confortul, stabilitatea, ușurința cu care îi poți încălța și descălța, dar și faptul că vei sta o perioadă îndelungată într-un spațiu restrâns. În timpul zborului, statul prelungit pe scaun poate favoriza umflarea picioarelor și a gleznelor. Din acest motiv, o pereche de încălțări foarte strâmte poate deveni mult mai incomodă după câteva ore. Iată ce modele este mai bine să eviți.

Șlapii

Șlapii pot părea alegerea perfectă pentru o vacanță de vară, dar nu sunt cea mai inspirată variantă pentru aeroport și avion. Sunt instabili, oferă puțin sprijin piciorului și pot fi incomozi dacă trebuie să mergi mult prin aeroport.

În plus, șlapii pot aluneca ușor, mai ales dacă podeaua este umedă. Nu sunt cea mai elegantă alegere pentru călătorie și nici cea mai practică în cazul unei situații în care trebuie să te deplasezi rapid.

Dacă mergi la mare, poți pune șlapii în bagaj și îi poți folosi după ce ajungi la destinație. Pentru drum, o pereche de pantofi sport sau sandale cu barete și talpă stabilă este o variantă mult mai bună.

Pantofii cu toc foarte înalt

Pantofii cu toc pot transforma o ținută simplă într-una spectaculoasă, însă avionul nu este cel mai bun loc pentru a-i purta. Dacă trebuie să mergi mult, să stai la cozi sau să alergi către poarta de îmbarcare, tocurile pot deveni extrem de incomode.

În plus, statul pe scaun cu piciorul într-o poziție fixă, combinat cu presiunea exercitată de un pantof rigid, poate accentua disconfortul. Dacă ai nevoie de pantofi eleganți la destinație, pune-i în bagaj și călătorește într-o pereche comodă.

Pantofii noi, nepurtați

Una dintre cele mai mari greșeli este să porți în avion o pereche de pantofi pe care tocmai ai cumpărat-o. Chiar dacă în magazin ți s-au părut perfecți, nu știi cum se vor comporta după câteva ore de mers.

Pantofii noi pot provoca bătături, iritații sau zone dureroase. Într-o vacanță, ultimul lucru de care ai nevoie este să începi călătoria cu picioarele rănite. Pentru avion, alege o pereche pe care ai purtat-o deja și știi că este confortabilă.

Încălțămintea foarte strâmtă

Pantofii care te strâng nu sunt potriviți pentru un zbor lung. Picioarele se pot umfla, iar senzația de presiune poate deveni tot mai neplăcută pe măsură ce trec orele.

Alege modele care îți permit degetelor să stea natural și care nu exercită presiune pe gleznă sau pe partea superioară a piciorului. Confortul este mult mai important decât faptul că pantoful arată impecabil.

Cizmele foarte grele

Cizmele masive pot fi utile iarna, dar nu sunt întotdeauna cea mai comodă alegere pentru călătorie. Sunt grele, ocupă mult spațiu și pot fi incomode în timpul controlului de securitate.

Dacă destinația este rece și ai nevoie de ele, le poți purta în avion pentru a economisi spațiu în bagaj. Alege însă un model relativ ușor și comod, care nu te strânge în zona gambei sau a gleznei.

Pantofii rigizi, cu talpă foarte tare

O pereche de pantofi eleganți, cu talpă rigidă, poate arăta foarte bine, dar nu este ideală pentru ore întregi de mers. Aeroporturile sunt adesea foarte mari, iar distanța dintre terminal, controlul de securitate și poarta de îmbarcare poate fi surprinzător de lungă.

Pentru avion, o talpă flexibilă și o încălțăminte care oferă susținere sunt alegeri mai bune. Pantofii eleganți pot aștepta până ajungi la hotel.

Încălțămintea care se încalță foarte greu

Evită modelele cu foarte multe șireturi, catarame sau sisteme complicate dacă știi că vei trece prin controale de securitate unde încălțămintea poate trebui scoasă. Un model simplu, care se desface și se încalță ușor, îți poate economisi timp și te ajută să nu te stresezi inutil.

Pantofii sport cu șireturi elastice, modelele slip-on sau încălțămintea cu sisteme simple de închidere pot fi foarte practice pentru călătorii.

Încălțămintea care nu oferă stabilitate

Orice model care te face să te simți nesigură pe picioare ar trebui lăsat acasă. Talpa foarte subțire, tocul instabil sau modelele care nu fixează bine călcâiul pot deveni problematice atunci când trebuie să mergi repede prin aeroport.

Mai ales dacă ai un bagaj de cabină după tine, este important să poți merge natural și sigur. O pereche de pantofi comozi, cu talpă aderentă și susținere bună, este una dintre cele mai bune investiții pentru o călătorie relaxată.

Care este, de fapt, încălțămintea ideală pentru avion?

Cea mai bună alegere este perechea în care ai mers deja suficient de mult pentru a ști că nu te jenează. Pantofii sport comozi sunt, de regulă, o opțiune practică pentru majoritatea călătoriilor. În funcție de sezon, pot fi înlocuiți cu ghete ușoare, balerini comozi sau sandale care fixează bine piciorul.

Important este să nu alegi încălțămintea doar în funcție de aspect. Un zbor relaxat începe cu lucrurile simple: haine lejere, pantofi comozi, un bagaj bine organizat și câteva obiecte esențiale la îndemână. Dacă îți alegi cu atenție ținuta și nu îți încarci inutil bagajul, călătoria poate deveni mult mai plăcută, iar primele ore petrecute la destinație nu vor fi umbrite de dureri de picioare, haine incomode sau bagaje prea grele.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
GSP.ro
Artista cu peste 32 de milioane de urmăritori îl acuză pe jucător: „Cum să o spun delicat? M-a înșelat!”
Artista cu peste 32 de milioane de urmăritori îl acuză pe jucător: „Cum să o spun delicat? M-a înșelat!”
Click.ro
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Marina Almășan, dezvăluiri neașteptate din viața de cuplu! Cu ce mâncare l-a cucerit pe Sorin Mărcuș: "Seamănă cu ce gătea mama lui!"
Marina Almășan, dezvăluiri neașteptate din viața de cuplu! Cu ce mâncare l-a cucerit pe Sorin Mărcuș: "Seamănă cu ce gătea mama lui!"
Cum arată Bianca Mitroi, la doi ani de la participarea la Insula Iubirii. Fosta concurentă este de nerecunoscut
Cum arată Bianca Mitroi, la doi ani de la participarea la Insula Iubirii. Fosta concurentă este de nerecunoscut
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Ultima oră! Cine e OUT de la "Românii au talent". S-a aflat cine pleacă pentru a-i face loc Nadiei Comăneci! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, e știrea momentului în televiziune
Ultima oră! Cine e OUT de la "Românii au talent". S-a aflat cine pleacă pentru a-i face loc Nadiei Comăneci! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, e știrea momentului în televiziune
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Florinel de la Chefi la cuțite, mesaj acid după ce a slăbit 48 de kilograme: „Râdeați și mă făceați porc, acum ziceți că...”
Florinel de la Chefi la cuțite, mesaj acid după ce a slăbit 48 de kilograme: „Râdeați și mă făceați porc, acum ziceți că...”
Maria Constantin, dezvăluiri despre carieră și viața de familie. Cum colaborează cu fostul soț în creșterea fiului lor și ce spune despre lucratul cu actualul soț: „Am învățat foarte multe lucruri” / Exclusiv
Maria Constantin, dezvăluiri despre carieră și viața de familie. Cum colaborează cu fostul soț în creșterea fiului lor și ce spune despre lucratul cu actualul soț: „Am învățat foarte multe lucruri” / Exclusiv
Camelia Șucu, strălucitoare la Festivalul de Film de la Veneția 2026
Camelia Șucu, strălucitoare la Festivalul de Film de la Veneția 2026
Cine este Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026. La 28 de ani are propria afacere în București
Cine este Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026. La 28 de ani are propria afacere în București
Ce se întâmplă cu Lora. Vedeta a făcut declarații despre starea ei de sănătate: „O să fac infiltrații”
Ce se întâmplă cu Lora. Vedeta a făcut declarații despre starea ei de sănătate: „O să fac infiltrații”
Observator News
Satul din Prahova în care s-au mutat zeci de bucureșteni. O casă se vinde cu 28.000 de euro
Satul din Prahova în care s-au mutat zeci de bucureșteni. O casă se vinde cu 28.000 de euro
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Bufeurile te lovesc din senin? 6 trucuri rapide care pot opri „valul de foc” din menopauză 
Bufeurile te lovesc din senin? 6 trucuri rapide care pot opri „valul de foc” din menopauză 
3 zodii intră într-o eră extrem de norocoasă pe 12 septembrie. Greul rămâne în urmă
3 zodii intră într-o eră extrem de norocoasă pe 12 septembrie. Greul rămâne în urmă
Cancerul pancreatic tratat cu lumină laser. Terapia a fost testată pentru prima dată la oameni
Cancerul pancreatic tratat cu lumină laser. Terapia a fost testată pentru prima dată la oameni
Părinții care trăiesc peste 100 de ani lasă copiilor un avantaj surprinzător pentru sănătate. Ce au descoperit cercetătorii
Părinții care trăiesc peste 100 de ani lasă copiilor un avantaj surprinzător pentru sănătate. Ce au descoperit cercetătorii
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Libertatea
În cât timp se strică apa minerală din sticla desfăcută și cât timp rămâne potabilă
În cât timp se strică apa minerală din sticla desfăcută și cât timp rămâne potabilă
ANM anunță vreme severă, cu ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h. Lista zonelor sub cod galben
ANM anunță vreme severă, cu ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h. Lista zonelor sub cod galben
O viață cusută cu ață, răbdare și amintiri. Povestea fascinantă a croitorului care muncește de la 15 ani: „Lumea era elegantă pe vremuri”
O viață cusută cu ață, răbdare și amintiri. Povestea fascinantă a croitorului care muncește de la 15 ani: „Lumea era elegantă pe vremuri”
În cât timp se strică apa minerală din sticla desfăcută și cât timp rămâne potabilă
În cât timp se strică apa minerală din sticla desfăcută și cât timp rămâne potabilă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton