Cum să faci bagaje ușoare și eficiente

Pregătește din timp o listă cu lucrurile absolut folositoare în vacanță și vei reuși să faci bagaje ușoare, ba chiar să iei strictul necesar într-un singur rucsac. La drum lung, cu autocarul, cu avionul și chiar cu mașina personală vei aprecia că ai la tine bagaje ușoare care pot fi cărate fără prea mult efort.

Este o adevărată provocare să împachetezi bagaje ușoare, mai ales când pleci într-o vacanță mai lungă și crezi că ai nevoie de o mulțime de haine, încălțări, cosmetice și gadget-uri care atârnă greu. O listă cu strictul necesar te va ajuta să împachetezi eficient lucrurile de care ai nevoie. De aceea este bine să faci o listă din timp, cu aproximativ două săptămâni înainte de a pleca în vacanță. De câte ori îți aduci aminte că ai nevoie de un anumit obiect, îl poți trece pe listă. Iar la final, revizuiește cu grijă și mai taie lucrurile de care știi că nu vei avea nevoie cu adevărat!

Bineințeles, diferă foarte mult bagajele pe care le iei la mare, de cele pe care le iei la munte sau bagajele cu care pleci pe avion de bagajele pe care le pui în portbagajul mașinii. Trebuie să ții cont de restricțiile pe care le impun companiile aeriene și să reduci cât mai mult din bagajul pentru cală. Cu cât este mai ușor, cu atât te costă mai puțin. De asemenea, în bagajul de mână ai grijă să pui doar câteva lucruri strict necesare, un aparat foto, un laptop și încărcătorul pentru telefon.

Ține cont și de faptul că multe cosmetice de care ai nevoie se găsesc la prețuri accesibile de cumpărat la destinație, iar majoritatea hotelurilor și pensiunilor oferă gel de duș și săpun, prosoape și hârtie igienică, inclusiv papuci de camer[. Așadar, poți împacheta bagaje ușoare, mai ales dacă te cazezi într-un hotel unde vei primi tot ce ai nevoie. Trebuie doar să afli câteva trucuri pentru a alege lucrurile strict necesare și pentru a le împacheta cât mai eficient, să rămână spațiu în genți și pentru câteva suveniruri la întoarcere.

Cum alegi hainele pentru vacanțe

Evită să iei prea multe haine în vacanță, mai ales dacă este o vacanță de vară în care te descurci cu o rochie, două – trei tricouri și niște pantaloni scurți. Fă-ți o listă din timp cu hainele de care vei avea nevoie și cu care te ajutăm și noi:

Haine de zi cu zi: 2 – 3 tricouri, un hanorac, o camasa

Pantaloni: 2 perechi de pantaloni scurți/ o pereche de pantaloni lungi

Rochii și fuste pentru sezonul cald: câte una din fiecare sau cel mult două fuste.

Haine sport: colanți, tricouri tehnice, un hanorac, o geacă de ploaie.

Haine pentru sezonul rece: două bluze călduroase și un pantalon vătuit.

Lenjerie intimă și pijamale: cât mai puține și ușoare, doar câteva perechi pe care le poți spăla și la hotel; un tricou mai lung poate ține loc de pijamale.

Ia cu tine haine în tonuri cromatice care se combină ușor între ele, astfel încât să poți inventa ținute noi din câteva piese. Și nu uita că s-ar putea să fii tentată să îți cumperi și alte haine acolo unde ajungi.

Un alt truc util este sa te imbraci cu hainele voluminoase, mai ales in sezonul rece, sa porti geaca cea mai groasa pe tine, in loc sa ocupe loc in bagaje.

Ce încălțăminte iei cu tine

În materie de încălțăminte, ia cu tine cele mai ușoare încălțări, de preferat sport sau casual. O pereche de teniși și o pereche de sandale fără toc sunt suficiente pentru o vacanță de vară, undeva la mare sau prin orașele Europei. Dacă mergi la munte, înlocuiește sandalele cu bocanci ușor de drumeție. Iarna, categoric, sunt utili bocancii de zapadă și o pereche de ghete ușoare pentru oraș.

Pentru bagaje ușoare, nu lua niciodată mai mult de două perechi de încălțări, mai ales dacă trebuie să călătorești cu avionul.

Cosmetice și medicamente

Lista de cosmetice trebuie simplificată drastic în vacanță, mai ales că poți găsi cosmeticele preferate de cumpărat și acolo unde poposești în vacanță. Nu este deloc eficient să pleci cu sticle grele de șampon, cutii mari de cremă de mâini sau trei rujuri. Alege două – trei cosmetice absolut necesare, ambalate în recipiente mici, utile în călătorie. Un ruj, parfumul preferat și o cutie mică de farduri sunt suficiente.

Șampoane, geluri de duș, creme de mâini sau creme de epilat găsești oriunde mergi în vacanță și nu trebuie să le mai aduci de acasă. Inclusiv pieptănul, periuța și pasta de dinți le poți cumpăra de la destinație. Nu le căra cu tine, nici la dus, nici la întors!

În ceea ce privește medicamentele, ai grijă ce iei cu tine, deoarece unele medicamente care se vând fără rețetă în România sunt interzise în alte țări, așa cum sunt medicamentele pe bază de codeină, ibuprofen și diverse calmante pentru dureri de cap sau somnifere.

Dacă nu pleci în vârf de munte sau în deșert, gândește-te că există farmacii peste tot în lume, iar dacă ai ușoare probleme cu stomacul sau dureri de cap găsești ușor pastilele necesare la orice farmacie. Dar este foarte important să iei cu tine o asigurare medicală completă, care să te ajute în cazul în care ai nevoie de servicii medicale sau spitalizare.

Gadget-uri și aparatură electronică

Încearcă să lași acasă laptop-ul sau tableta și să te bucuri cu adevărat de natură și de experiențele pe care ți le oferă vacanța. În bagaje ușoare nu poți căra un laptop. Ia cu tine doar un aparat foto sau o cameră video, dacă vrei neapărat. Deși un telefon performant le poate înlocui pe amândouă.

Ți-ar prinde bine un binoclu, dacă ești pasionată de birdwatching sau dacă vrei să admiri natura și peisajele inedite. Sau poate vrei să faci snorkeling și ai nevoie de kitul subacvatic, deși îl poți cumpăra și de la destinație.

Numărul optim de bagaje

După ce ai făcut lista cu tot ce crezi că este necesar în vacanță și ai mai redus din lucrurile mai puțin utile, încearcă să pui totul în două genți, de preferat un rucsac și o geantă de mână sau un troller de cabină. Vei vedea cât de ușor te vei descurca doar cu două bagaje, cât de ușor va fi să le organizezi și să le cari după tine în aeroport, în hotel, oriunde vrei să călătorești.

Evită trollerele mari și grele pe cât posibil. Învață să împachetezi eficient toate lucrurile pentru a încăpea în bagaje ușoare de mici dimensiuni. Chiar dacă pleci cu mașina personală în vacanță, tot este neplăcut să cari în hotel câte 4 – 5 genți mari și grele deoarece ai luat de acasă jumătate de șifoner și toate cosmeticele din baie. Așadar, încearcă să reduci cât poți de mult lucrurile necesare în vacanță și vei vedea cât de comod este să cari doar două genți cu tine, oriunde vei merge.

Trucuri să împachetezi bagaje ușoare

Cele mai eficiente genți pentru călătorie

Indiferent unde pleci, la drum lung este mult mai util un rucsac încăpător, cu numeroase compartimente pentru diferite obiecte mici, decât o poșetă. Așadar, rucsacul ar trebui să fie primul pe listă și să iei cu tine în rucsac toate actele, documentele de călătorie, apă, ochelari de soare, un dezinfectant de mâini, telefonul și eventual laptop-ul. Dacă ai un rucsac încăpător mai poți adăuga și câteva haine ușoare sau o geacă de ploaie, precum si ceva usor de mancare.

O geantă de umăr cu roți sau un troller de mici dimensiuni cu roți ar putea fi al doilea bagaj pe care merită să îl iei cu tine. Va fi suficient să împachetezi câteva haine, o pereche de încălțări, o mică trusă de cosmetice și o carte preferată. Ba chiar poate rămâne puțin loc pentru cadouri și suveniruri.

Evită gențile foarte mari și grele, incomode atât pe avion, cât și pe autocar. Învață să renunți la obiectele de care nu ai nevoie, la ținutele prea elegante și pretențioase pe care nu le vei purta în vacanță sau la pantofii cu toc. Ia cu tine doar ce știi că îți este util și comod!

Metode eficiente să împachetezi hainele

Rulează hainele

Învață să rulezi hainele, în loc să le împăturești. Hainele rulate, așa cum rulezi un prosop, spre exemplu, sau clătitele, ocupă mult mai puțin loc în bagaje și nu se șifonează precum hainele împăturite în patru.

Spre exemplu, pune lenjeria intimă peste tricouri și toate acestea peste hanorac, îndoiește doar o dată pachetul de haine și apoi rulează-l ca pe o clătită. Continuă astfel și cu celelalte haine. Dacă ai ales doar strictul necesar, vei vedea că toate hainele tale pot forma două rulouri compacte, care pot fi ușor acomodate într-o geantă mică.

Folosește pungi pentru vidare

Un alt truc foarte bun, în cazul în care ai nevoie de mult spațiu în geantă, este acela de a împacheta foarte strâns hainele în două, trei pungi și apoi de a vida pungile cu un aparat special. În cazul în care călătorești des, merită să investești într-un aparat de vidat cu tot cu saci pentru haine. Vei economisi cel puțin jumătate din spațiul pe care îl ocupă hainele într-o geantă.

Folosește spațiul gol din încălțări

Lângă haine, vei lua și încălțăminte. Trebuie să o cureți, să o igienizezi și să o ambalezi în pungi curate. Profită de spațiul din interiorul tenișilor sau al ghetelor/bocancilor să stochezi acolo șosete sau dresuri sau chiar mici recipiente cu cosmeticele de care ai mare nevoie.

Strecoară diverse obiecte mici în golurile dintre haine și încălțăminte, spre exemplu câteva accesorii pentru păr sau o cutie cu bijuterii ieftine, dar de efect. Nu lua niciodată cu tine în vacanță bijuterii pretențioase și foarte scumpe! Acestea au rolul lor la ținutele de seară sau la evenimente deosebite, nu într-o vacanță la munte sau pe litoral.

foto: Shutterstock

