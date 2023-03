Cel mai ciudat moment de la gala premiilor Oscar. Hugh Grant a blocat-o pe Ashley Graham. Clipul a devenit viral / Video

Premiile Oscar 2023. Hugh Grant a avut parte de cel mai ciudat interviu acordat vreodată. Îndrăgitul actor în vârstă de 62 de ani a blocat-o pe Ashley Graham și și-a dat ochii peste cap în timpul unei discuții avute pe covorul roșu, la cea de-a 95-a ediție a Premiilor Academiei de la Hollywood, ce s-au desfășurat în noaptea de duminică spre luni.

Grant nu a fost deloc amuzat când a ieșit la strălucitorul eveniment din Los Angeles și și-a arătat deschis disprețul față de întrebările supermodelului Ashley Graham (34 ani).

Actorul a răspuns scurt, făcându-și cunoscut dezinteresul flagrant într-un clip incomod, care a devenit viral pe internet.

Premiile Oscar 2023. Hugh Grant și cel mai ciudat interviu acordat vreodată

Începând conversația, Ashley a întrebat: „Cum a fost să fii în Glass Onion? Cât de distractiv este să filmezi așa ceva?”

Dar a fost întâmpinată cu un răspuns care a adus groaza pe chipul modelului.

„Ei bine, abia sunt în el. Am fost în el timp de aproximativ trei secunde”, a glumit Hugh Grant.

„Totuși, trebuie să fi fost distractiv, te-ai distrat, nu?”, a continuat Graham.

„Păi… aproape”, a răspuns actorul care a început să se uite în altă parte.

Zâmbind și încercând să continue interviul, modelul a întrebat: „Ce porți?”, în timp ce Hugh a oferit o perspectivă: „Constumul meu”.

Telespectatorii aflați în fața televizoarelor s-au simțit destul de stânjeniți de schimbul de replici, spunând că acesta a fost cel mai rău moment de la infama palmă pe care Will Smith i-a dat-o lui Chris Rock la ceremonia din 2022.

„Asta m-a făcut să vreau să mă târăsc sub un teanc de scaune”, a scris o persoană pe internet, potrivit Daily Mail.

Un altul a adăugat: „Ashley Graham merită Oscarul onorific pentru că l-a suportat pe Hugh Grant. Nu mergeți pe covor dacă nu vreți să vorbiți despre evenimentul propriu-zis”.

„Hugh Grant încearcă să ofere cel mai ciudat interviu posibil?”, a mai scris o persoană.

Pe de altă parte, un alt internaut a glumit: „Voi avea nevoie de acel interviu ABC cu Hugh Grant imediat. Asta a fost artă”.

Cele mai importante momente de la gala premiilor Oscar 2023

Hugh Grant a fost însoțit la premiile Oscar 2023 de soția sa, Anna Eberstein, care a arătat superb într-o ținută elegantă.

Anna arăta incredibil într-o rochie decupată până la podea, cu inserții din plasă, în timp ce a pozat pe covorul roșu alături de soțul ei.

Brendan Fraser și-a încheiat incredibila revenire, luând acasă premiul pentru cel mai bun actor pentru „The Whale”. Actorul, în vârstă de 54 de ani, a lăcrimat în momentul în care și-a acceptat premiul.

„Mulțumesc, mulțumesc. Deci așa arată multiversul. Oh. Dumnezeule. Mulțumesc academiei pentru această onoare și studioului nostru a-24 pentru că a realizat un film atât de îndrăzneț”, a afirmat Fraser, după ce a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 2023.

Chiar înainte, franciza „Top Gun” a câștigat în sfârșit un Oscar.

„Top Gun: Maverick” a câștigat duminică premiul Oscar pentru cel mai bun sunet, însă Tom Cruise nu a participat la ceremonia de duminică, astfel că echipa sa a urcat pe scenă fără el.

Ke Huy Quan și-a încheiat incredibila revenire în carieră, în timp ce Jamie Lee Curtis s-a emoționat în timp ce vorbea despre părinții ei actori legendari, când aceștia au câștigat cel mai bun actor în rol secundar și, respectiv, actriță, pentru „Everything Everywhere All At Once”.

Veteranul de la Hollywood, în vârstă de 51 de ani, Quan – care a luat o pauză lungă de zeci de ani de la actorie – s-a emoționat când a urcat pe podium pentru a primi cea mai mare onoare din cariera sa.

