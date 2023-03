Oscar 2023. Ce preparate speciale vor mânca vedetele de la Hollywood. Meniul a fost dezvăluit

Meniul de la Oscar 2023 cu care vor fi așteptate celebritățile de la Hollywood a fost dezvăluit. Vedetele își vor răsfăța simțurile cu preparate culinare specific englezești.

Meniul de la Oscar 2023, care va fi servit la petrecerea oficială de după decernarea premiilor, a fost pus la punct. Bucătarul britanic Elliott Grover a fost însărcinat de Wolfgang Puck, furnizor de servicii de catering pentru „Balul guvernatorului” de aproape 30 de ani, să ofere un tur rapid al Angliei.

Cea de-a 95-a ceremonie a Premiilor Academiei Americane de Film va avea loc duminică seara, 12 martie 2023, la Dolby Theatre din Los Angeles. Pelicula „Everything Everywhere All at Once” are cele mai multe nominalizări, la 11 categorii. „All Quiet on the Western Front“ are 9 nominalizări, la egalitate cu „The Banshees of Inisherin”, în timp ce „Elvis” are 8 nominalizări.

Printre care ar putea primi trofeul Oscar se numără Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans). La categoria „Cel mai bun actor în rol principal“ au fost nominalizați Austin Butler în „Elvis“, Colin Farrell în „The Banshees of Inisherin“, Brendan Fraser în „The Whale“, Paul Mescal în „Aftersun“, Bill Nighy în „Living“

Meniul de la Oscar 2023

Celebritățile care vor participa la cel mai așteptat eveniment al anului vor fi răsfățate cu preparate alese din bucătăria britanică. Meniul de la Oscar 2023 va conține „fish and chips„, pește și cartofi prăjiți, plăcintă de pui, precum și desertul englezesc Trifle.

Elliott Grover a explicat că peștele și chipsurile sunt prăjite în sos de vită. Plăcinta de pui este însoțită de fulgi de trufe negre, în timp ce desertul este acoperit cu o cireașă maraschino.

„Prin faptul că îmbrățișează cu entuziasm carnea și grăsimea, meniul lui Grover pare a fi o deviere remarcabilă de la mâncarea pe bază de plante, atât de la modă în ultima vreme la astfel de ceremonii (la ediția din acest an a Globurilor de Aur a fost disponibilă doar mâncare vegană”, au remarcat jurnaliștii de la The Guardian.

De mai bine de zece ani, în meniul de la Oscar au fost incluse și produse de origine vegetală. Din acest motiv, gustările vor include și o „supă cu găluște” cu colțunași cu ciuperci, pâine indiană puri cu humus de sumac și falafel de mazăre englezească, mai menționează sursa citată.

Ce cadouri vor primi vedetele care participă la Gala Premiilor Oscar 2023

Celebritățile nu vor fi așteptate doar cu meniul de la Oscar 2023, ci și cu cadouri prețioase, în valoare de 126.000 de dolari fiecare, oferite de compania Distinctive Assets pentru nominalizații la actorie și regie.

Fiecare va primi 60 de produse de lux din gama wellness. În punga cu daruri sunt incluse pâine japoneză cu lapte și o selecție de bomboane de ciocolată cu un mesaj video încorporat în cutie.

De asemenea, vedetele se vor putea bucura de un sejur de trei nopți pentru opt persoane pe o insulă vulcanică italiană. Acestea vor beneficia și de o intervenție pentru liposucție. Cei la care vor ajunge aceste cadouri nu vor fi obligați să le folosească sau să le promoveze.

