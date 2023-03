14 lucruri pe care nu le știai despre Premiile Oscar: de la cine a câștigat cele mai multe statuete până la misteriosul covor roșu

Premiile Oscar 2023. Se aleg rochiile, se strâng corsetele, se jonglează cu vorbele în discursuri! Pregătirile pentru cea mai fastuoasă ceremonie din an au intrat în linie dreaptă. Premiile Oscar se apropie de start și în curând vor fi aflați câștigătorii.

Gala Oscar 2023 este programată să aibă loc la Dolby Theatre din Los Angeles pe 13 martie, iar evenimentul se anunță a fi unul grandios. Iată câteva detalii pe care în mod sigur nu le știai!

Lucruri pe care nu le știai despre Premiile Oscar

Înainte de mult așteptata ceremonie – Gala Premiilor Oscar 2023 – îți prezentăm 14 lucruri mai puțin știute despre prestigiosul eveniment cinematografic.

Filme mute de la Premiile Oscar

„Artistul” va câștiga, probabil, premiul pentru cel mai bun film la premiile Oscar din acest an, dar singurul film mut care a obținut anterior un Oscar la aceeași categorie a fost „Aripi” în 1929. Producția, care reprezintă povestea a doi tineri piloți de luptă, se întâmplă în timpul Războiului Mondial, iar într-unul dintre roluri se afla Gary Cooper.

Filmul cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar

„Artistul” conduce cu 12 nominalizări la premiile Oscar, dar cele mai nominalizate filme din toate timpurile au strâns 14 nominalizări. Primul film a fost All About Eve, în 1950, care era alb negru. 50 de ani mai târziu, povestea de dragoste dintre Kate Winslet și Leonardo DiCaprio din „Titanic” a distrus orice competiție.

Primul film color care a câștigat statueta Oscar

Primul film color care a câștigat un premiu pentru cel mai bun film a fost „Gone With The Wind”, în 1940.

Cele mai multe premii Oscar câștigate vreodată

Walt Disney a obținut cele mai multe premii Oscar. A fost nominalizat la 64 de premii și a câștigat 26! Compozitorul John Williams este a doua cea mai nominalizată persoană, cu 47 de nominalizări la Premiile Academiei.

Topul câștigătorilor la cele mai râvnite categorii

Doar trei filme au câștigat la cele cinci dintre cele mai râvnite categorii, cel mai bun film, actor, actriță, regizor și scenariu. Acestea sunt: „It Happened One Night” (1935), „One Flew Over The Cuckoo’s Nest” (1976) și „The Silence Of The Lambs” (1992).

Actorul sau actrița cu cele mai multe premii Oscar

Diva cu cele mai multe premii Oscar este Katharine Hepburn, care a câștigat patru premii Oscar pentru cea mai bună actriță de-a lungul carierei. Clint Eastwood este actorul cu cele mai multe premii Oscar. El are patru trofee pe numele său, dar nu a câștigat niciunul pentru actorie. A câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun regizor și alte două pentru cel mai bun film, Unforgiven și Million Dollar Baby.

Cea mai tânără câștigătoare de la Premiile Oscar

Cea mai tânără câștigătoare a unui premiu Oscar este actrița Tatum O’Neal, care avea doar 10 ani când a obținut titlul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru filmul ‘Paper Moon’.

Cea mai în vârstă câștigătoare a unui Oscar

Cea mai în vârstă persoană care a câștigat un Oscar a fost Jessica Tandy. La vârsta de 81 de ani, a obținut Premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din „Driving Miss Daisy”.

Prima femeie care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună regie

Kathryn Bigelow a devenit prima femeie care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună regie, în 2010, pentru thriller-ul de război „The Hurt Locker”. Este doar a patra femeie care a primit vreodată o nominalizare, celelalte sunt Sofia Coppola pentru „Lost In Translation” (2004), Jane Campion pentru „The Piano” (1994) și Lina Wertmüller pentru „Pasqualino Settebellezze” (1977).

Cel mai ieftin film care a ieșit câștigător la Premiile Oscar

„The Hurt Locker” a doborât un alt record în industria cinematografică. A obținut șase premii Oscar dintr-un total de nouă nominalizări – inclusiv titlul pentru cel mai bun film – deși a avut cele mai mici încasări dintre filmele participante la Oscar. Se estimează că a câștigat 21 de milioane de dolari la box office, adică mai puțin de 2% din ceea ce a câștigat concurentul său, „Avatar”, din vânzările de bilete în același an.

Cel mai scump film de la Oscar

„Avatar” deține coroana pentru cel mai scump film care a câștigat vreodată un Oscar, cu un buget de producție estimat la aproximativ 280 de milioane de dolari. Deși nu a reușit să câștige la categoria de cel mai bun film sau cel mai bun regizor, a ieșit învingător pentru regie artistică, cinematografie și efecte vizuale.

O familie premiată la Oscar

Mai multe cupluri celebre au câștigat Premiile Oscar, dar doar o singură familie de la Hollywood poate pretinde că este cu adevărat câștigătoare – The Minelli’s. Liza Minelli, fiica lui Vincente Minnelli (care a ieșit cel mai bun regizor, în 1959, pentru Gigi) și a lui Judy Garland (care a primit un premiu pentru minori în 1940), a câștigat titlul pentru cea mai bună actriță pentru Cabaret, în 1973.

Prezentarea lui Oscar

Fiecare premiu Oscar este placat cu aur de 24 de karate, costă 500 de dolari și cântărește aproape patru kilograme. Compania, care are sediul la Chicago, începe să producă statuetele cu un an înainte de spectacol. În 2015, Academia a încercat să împiedice vânzarea unei statuete Oscar pentru suma de 79.200 de dolari, conform BBC.

Misteriosul covor roșu

Covorul special realizat pentru premiile Oscar trebuie să fie întins la prestigiosul teatru Kodak din LA cu zile în avans. E aspirat și acoperit cu plastic de protecție și este lăsat la vedere cu doar câteva ore înainte de ceremonie.