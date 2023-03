Irina Margareta Nistor a fost invitată în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde a dezvăluit care sunt predicțiile sale cu privire la câștigătorii premiilor Oscar din acest an. Evenimentul va avea loc în data de 13 martie, la Dolby Theatre Hollywood, din Los Angeles.

Irina Margareta Nistor a vorbit în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la Pro TV despre decernarea premiilor Oscar 2023. Criticul de film a dezvăluit previziunile sale cu privire la cei care vor pleca acasă cu cele mai importante premii din industria cinematografiei americane.

Gala Premiilor Oscar va avea loc luni, 13 martie, la Dolby Theatre Hollywood, din Los Angeles. Academia Americană de Film a anunțat prima listă de prezentatori la Oscarurile din 2023, care include câțiva dintre câștigătorii de anul trecut, precum Ariana Debose, Questlove, Riz Ahmed și Troy Kotsur.

Oscar 2023. Pariurile criticului Irina Margareta Nistor

Irina Margareta Nistor, în vârstă de 65 de ani, este un apreciat critic de film român, a făcut o listă cu cei pe care îi consideră câștigători la Premiile Oscar 2023.

Din punctul acesteia de vedere, la categoria „Cel mai bun regizor”, nu poate primi premiu nimeni altul decât Steven Spielberg. „The Fablemans“, producția care prezintă povestea regizorului american, i-a adus deja lui Spielberg premiul pentru „Cel mai bun regizor“ și „Cel mai bun film dramă“, la Globurile de Aur 2023.

„Sigur o să fie Spielberg pentru că au avut grijă să îl scoată pe regizorul care era cel mai mare concurent al lui, respectiv cel de la Nimic nou pe frontul de vest (n.r – regizorul Edward Berger), care a luat la BAFTA. (…) Eu nu cred că își permit să îl dea altcuiva”, a spus criticul de film.

Ce actori ar putea câștiga premiile Oscar pentru rolurile principale

Pentru „Cel mai bun actor în rol principal”, Irina-Margareta Nistor mizează pe actorul Austin Butler, care intrepretează rolul lui Elvis Presley în pelicula cu același nume. Filmul a primit 8 nominalizări la premiile Oscar 2023, inclusiv la categoria „Cel mai bun film”.

„Eu zic că o să ia Austin Butler, dar eu aș vrea să ia Colin Farrell”, a mărturisit Irina Margareta Nistor.

„The Banshees of Inisherin“, filmul în care Colin Farrell joacă rolul principal, a primit nouă nominalizări la Oscar 2023.

În ceea ce privește protagonista care ar putea primi trofeul pentru „Cea mai bună actriță într-un rol principal”, criticul de film este de părere că marea câștigătoare va fi Cate Blanchett.

„La cea mai bună actriță într-un rol principal, aici nu avem nici un fel de dubiu, o să fie Cate Blanchett, chiar dacă o să stârnească o mie de alte scandaluri. Filmul (n.r – Tár) este destul de controversat. Cinstit, eu am văzut toate filmele și este de departe cel mai complicat rol și cel mai bine făcut”, a adăugat Irina Margareta Nistor.

Cine sunt favoriții Irinei Margareta Nistor pentru cei mai buni actori în rol secundar

„I-aș da lui Gleeson, pentru că fac o pereche extraordinară (n.r – cu actorul Colin Farrell în filmul The Banshees of Inisherin). Eu cred că o să ia totuși Ke Huy Quan din Everything Everywhere All at Once”, este de părere criticul de film.

Actrița favorită a Irinei Margareta Nistor la Oscarul pentru cel mai bun rol secundar este Nistor Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once”). Totuși, criticul de film este de părere că acest titlul va merge la Stephanie Hsu.

La filme de animație, aceasta este sigură că va lua Oscarul pelicula „Guillermo del Toros Pinocchio” (Netflix). În ceea ce privește „Cel mai bun cântec original”, și-ar dori să câștige „Hold My Hand”, de pe coloana sonoră a filmului „Top Gun: Maverick”.



Sursă foto: Instagram