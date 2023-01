Premiile Oscar 2023 sunt cele mai așteptate premii ale anului. Lista completă a nominalizărilor a fost anunțată, marți seară.

Pelicula cu cele mai multe nominalizări, 11, este „Everything Everywhere All At Once”, fiind urmată de „Nimic nou pe frontul de vest”, fiind urmată de „The Banshees of Inisherin”.

Premiile Oscar 2023. Lista completă a nominalizărilor

Cea de a 95-a ediția a Premiilor Academiei Americane de Film va avea loc pe data de 12 martie, la Los Angeles, urmând să fie prezentată de Jimmy Kimmel.

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun film:

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“

„The Banshees of Inisherin“

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once

„The Fabelmans“

„Tár“

„Top Gun: Maverick“

„Triangle of Sadness“

„Women Talking“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cea mai bună actriță în rol principal

Cate Blanchett în „Tár“

Ana de Armas în „Blonde“

Andrea Riseborough în „To Leslie“

Michelle Williams în „The Fabelmans“

Michelle Yeoh în „Everything Everywhere All at Once“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun actor în rol principal

Austin Butler în „Elvis“

Colin Farrell în „The Banshees of Inisherin“

Brendan Fraser în „The Whale“

Paul Mescal în „Aftersun“

Bill Nighy în „Living“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun regizor

Todd Field („Tár“)

Dan Kwan și Daniel Scheinert („Everything Everywhere All at Once“)

Martin McDonagh („The Banshees of Inisherin“)

Ruben Ostlund („Triangle of Sadness“)

Steven Spielberg („The Fabelmans“)

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cea mai bună actriță în rol secundar

Angela Bassett în „Black Panther: Wakanda Forever“

Hong Chau în „The Whale“

Kerry Condon în „The Banshees of Inisherin“

Jamie Lee Curtis în „Everything Everywhere All at Once“

Stephanie Hsu în „Everything Everywhere All at Once“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun actor în rol secundar

Brendan Gleeson în „The Banshees of Inisherin“

Brian Tyree Henry în „Causeway“

Judd Hirsch în „The Fabelmans“

Barry Keoghan în „The Banshees of Inisherin“

Ke Huy Quan în „Everything Everywhere All at Once“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cele mai bune costume

„Babylon“

„Black Panther: Wakanda Forever“

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once“

„Mrs. Harris Goes to Paris“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun sunet

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“

„The Batman“

„Elvis“

„Top Gun: Maverick“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cea mai bună coloană sonoră

„All Quiet on the Western Front“

„Babylon“

„The Banshees of Inisherin“

„Everything Everywhere All at Once“

„The Fabelmans“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun scenariu adaptat

„All Quiet on the Western Front“

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“

„Living“

„Top Gun: Maverick“

„Women Talking“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun scenariu original

„The Banshees of Inisherin“

„Everything Everywhere All at Once“

„The Fabelmans“

„Tár“

„Triangle of Sadness“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun scurtmetraj live-action

An Irish Goodbye“

„Ivalu“

„Le Pupille“

„Night Ride“

“The Red Suitcase“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun scurtmetraj de animație

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“

„The Flying Sailor“

„Ice Merchants“

„My Year of Dicks“

„An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cântec original

„Applause“ din „Tell It like a Woman”

„Hold My Hand“ din „Top Gun: Maverick”

„Lift Me Up“ din „Black Panther: Wakanda Forever”

„Naatu Naatu“ din „RRR”

„This Is a Life“ din „Everything Everywhere All at Once”

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun lungmetraj documentar

All That Breathes“

„All the Beauty and the Bloodshed“

„Fire of Love“

„A House Made of Splinters“

„Navalny“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun scurtmetraj documentar

„The Elephant Whisperers“

„Haulout“

„How Do You Measure a Year?“

„The Martha Mitchell Effect“

„Stranger at the Gate“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun film străin

„All Quiet on the Western Front“ (Germania)

„Argentina, 1985“ (Argentina)

„Close“ (Belgia)

„EO“ (Polonia)

„The Quiet Girl“ (Irlanda)

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun lungmetraj de animație

„Guillermo del Toro’s Pinocchio“

„Marcel the Shell With Shoes On“

„Puss in Boots: The Last Wish“

„The Sea Beast“

„Turning Red“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Machiaj și coafură

„All Quiet on the Western Front“

„The Batman“

„Black Panther: Wakanda Forever“

„Elvis“

„The Whale“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cea mai bună imagine

„All Quiet on the Western Front“

„Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths“

„Elvis“

„Empire of Light“

„Tár“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Design de producție

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“

„Babylon“

„Elvis“

„The Fabelmans“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cele mai bune efecte vizuale

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“

„The Batman“

„Black Panther: Wakanda Forever“

„Top Gun: Maverick“

Nominalizări Premiile Oscar 2023 – Cel mai bun montaj

„The Banshees of Inisherin“

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once“

„Tár“

„Top Gun: Maverick“

