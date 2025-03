Sebastian Stan, la brațul mamei sale, Georgeta Orlovschi, la gala Premiilor Oscar 2025. Pianista și-a certat fiul pe covorul roșu

Sebastian Stan (42 ani) a venit însoțit de mama lui, Georgeta Orlovschi, dar și de iubita lui, Annabelle Wallis, la gala Premiilor Oscar 2025. Actorul român a strălucit pe covorul roșu, unde s-a lăsat fotografiat atât alături de mama sa, cât și de celebra lui iubită.

Sebastian Stan, la brațul mamei sale la Premiile Oscar 2025

Sebastian Stan este primul român nominalizat la Premiile Oscar, la la categoria Cel Mai Bun Actor, pentru rolul său din filmul „The Apprentice”. Însă acesta nu a plecat acasă cu statueta, premiul revenindu-i lui Adrian Brody pentru rolul său din „The Brutalist”.

Cum acesta moment a fost unul dintre cele mai importante din cariera sa, Sebastian Stan a vrut să le aibă alături pe femeile pe care le iubește cel mai mult: mama sa, pianista Georgeta Orlovschi, și iubita lui, actrița Ananabelle Wallis.

Îndrăgitul actor român s-a fotografiat pe covorul roșu atât alături de mama lui, cât și de iubita sa. Într-un moment emoționant, Sebastian și-a sărutat mama pe obraz, în fața camerelor. Însă se pare că un lucru a deranjat-o pe aceasta.

Într-un interviu pentru E! News, actorul de origine română a dezvăluit: „A fost foarte supărată că nu m-am bărbierit în seara asta”.

Actorul a precizat că nu a putut să se bărbierească din cauza unui alt rol pe care îl are acum de interpretat.

„I-am spus că nu pot, pentru că trebuie să mă pregătesc pentru un alt rol”, a explicat Sebastian Stan, făcând referire la personajul său din viitorul film Thunderbolts din universul Marvel.

„Dar ea ar fi preferat să nu am barbă”, a precizat el.

Georgeta Orlovschi, declarații pe covorul roșu despre fiul ei

Lăsând la o parte nemulțumirea legată de barbă, Georgeta Orlovschi s-a declarat mândră față de realizările fiului său. „Muncește foarte mult, deci merită ce e mai bun. Nu pot fi mai mândră. Este adorabil” – a spus Orlovschi.

Pe lângă nominalizarea pentru „The Apprentice”, în care Sebastian Stan îl interpretează pe Donald Trump în perioada în care era afacerist în New York, actorul a mai apărut într-un film care primit o nominalizare la Oscar, „A Different Man”, la categoria Cel Mai Bun Machiaj și Coafură.

Părinții lui Sebastian Stan au divorțat în1984, pe când actorul avea doar doi ani. După revoluția din 1989, Georgeta Orlovschi l-a luat pe Sebastian și au plecat la Viena, unde ea lucra ca pianistă. Cei doi s-au mutat în Statele Unite ale Americii când Sebastian avea 12 ani. Acolo, mama actorului și-a refăcut viața amoroasă, căsătorindu-se cu directorul școlii unde învăța băiatul, Anthony Fruhauf.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…) Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a povestit actorul.

