Cine este mama lui Sebastian Stan. Imagini cu pianista Georgeta Orlovschi

Sebastian Stan este deja un star la Hollywood şi a cucerit inimile fanilor din întreaga lume datorită talentului său incredibil. Recent, acesta a câşţigat şi primul său Glob de Aur – premiu pe care l-a dedicat celei care i-a dat naştere. Cu toate acestea, puține detalii sunt cunoscute despre viața sa personală, mai exact despre femeia care l-a inspirat cel mai mult: mama sa, Georgeta Orlovschi. Pianista de origine română a fost o prezență constantă și o sursă de inspirație pentru actor, iar povestea ei de viață este la fel de fascinantă precum cariera fiului său.

Cine este mama lui Sebastian Stan

Sebastian Stan s-a născut în Constanța, dar copilăria sa a fost departe de a fi una obișnuită. Părinții lui au divorțat când el avea doar doi ani, iar responsabilitatea creșterii lui a revenit mamei sale, Georgeta Orlovschi.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…) Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a povestit actorul într-un interviu emoționant, în urmă cu ceva timp, potrivit viva.ro.

Au trăit o viaţă în exil: de la Viena la New York

După Revoluția Română din 1989, Georgeta Orlovschi a luat o decizie curajoasă: a plecat împreună cu fiul ei în Viena, Austria. Pianista a continuat să-și practice meseria, dar și-a dorit întotdeauna mai mult pentru Sebastian.

La vârsta de 12 ani, destinul i-a purtat pe amândoi întârămul tuturor posibilităților – Statele Unite ale Americii. Aici, Georgeta s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf, directorul școlii unde învăța Sebastian.

Actorul nu a uitat niciodată sacrificiile mamei sale și vorbește deseori despre sprijinul pe care l-a primit.

„Acesta este pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune, mi-a dat totul… Înseamnă totul pentru mine”, a spus Sebastian în discursul său de acceptare a Globului de Aur.

Cum și-a construit Georgeta Orlovschi, mama lui Sebastian Stan, o nouă viață

Ajunsă în SUA, Georgeta Orlovschi a demonstrat că este o femeie de fier. Pianista nu doar că a reușit să-și mențină cariera, dar a și creat un mediu stabil și iubitor pentru fiul său. Recasătorindu-se cu Anthony Fruhauf, i-a oferit lui Sebastian figura paternă de care avea nevoie.

„Și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care a avut grijă de o mamă singură și de un copil, mulțumesc pentru că ai fost o adevărată protecție a mea. Globurile de Aur, vă iubesc. România, te iubesc”, și-a încheiat Sebastian Stan discursul de la Globurile de Aur 2025.

Sebastian Stan și mama sa au o relație specială

Sebastian Stan și mama sa au o relație extrem de apropiată. Georgeta l-a susținut întotdeauna, fie că a fost vorba despre decizia de a urma o carieră în actorie sau despre momentele dificile din viața sa.

Implicarea Georgetei în viața fiului său a fost evidentă în toate etapele carierei lui. Încă din copilărie, aceasta l-a îndrumat și l-a inspirat. Faptul că este pianistă i-a cultivat lui Sebastian sensibilitatea artistică care se reflectă acum în interpretările sale memorabile.

Câștigarea primului Glob de Aur pentru rolul din „A Different Man” a fost un moment de mândrie nu doar pentru Sebastian Stan, dar și pentru mama sa, Georgeta Orlovschi. Deși trăiește departe de reflectoarele Hollywood-ului, aceasta este mereu prezentă în viața actorului.

Sursa foto: Instagram şi profimediaimages.ro

