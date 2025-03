Sebastian Stan, supărat pe Alex Bogdan. Ce s-a întâmplat între cei doi actori

Sebastian Stan (42 ani) a fost nominalizat la Premiile Oscar 2025 la categoria cel mai bun actor în rol principal pentru rolul său din pelicula „The Apprentice”, unde l-a interpretat pe Donald Trump. Astfel, actorul român a fost prezent, duminică seară, la Dolby Theatre din Los Angeles. În cadrul ediției speciale dedicate Oscarurilor, difuzată pe VOYO, Alex Bogdan a afirmat că îl admiră foarte mult pe Sebastian Stan și că se cunosc de mult timp, însă de un an legăturile lor s-au răcit și asta pentru că actorul care a cunoscut faima la Hollywood s-a supărat pe colegul său din România.

Sebastian Stan nu mai vorbește cu Alex Bogdan

Irina Margareta Nistor, Maurice Munteanu, Alex Bogdan și Amalia Enache au comentat Gala Oscarurilor 2025, iar la începutul emisiunii difuzată în exclusivitate pe VOYO, actorul a dezvăluit că el și Sebastian Stan se cunosc foarte bine și chiar au avut o relație apropiată, până în urmă cu un an.

Alex Bogdan a dezvăluit că îl cunoaște personal pe Sebastian Stan, românul care devenit un nume celebru la Hollywood, primind și o nominalizare pe Premiile Oscar 2025. Actorul a mărturisit că nu mai vorbește de 12 luni cu Stan, pentru care a spus că i-a ținut pumnii pentru a pleca acasă cu mușt râvnita statuetă. Din păcate, premiul pentru cel mai bun actor în rol principal i-a revenit lui Adrien Brody.

Bogdan a povestit că Stan nu îi mai răspunde la telefon și asta din cauza unui casting la care au participat amândoi. Se pare că Alex Bogdan a primit rolul în detrimentul lui Sebastian Stan, iar acesta din urmă s-ar fi supărat.

„Ultima oară am vorbit acum un an. Suntem într-o relație mai rece acum. Am dat un casting într-un film, pe care l-am luat eu, și s-a supărat”, a povestit actorul pe Voyo.

Nu se știe dacă Alex Bogdan a spus totul în spirit de glumă sau chiar așa au stat lucrurile.

Amalia Enache, dezvăluiri despre Sebastian Stan

La rândul ei, Amalia Enache a dezvăluit că lui Sebastian Stan nu îi place să i se spună Sebi. Mai mult, se pare că prietenii îl alintă după numele de familie. Potrivit jurnalistei, cei care îl cunosc pe actorul român îi spun „Stănică”.

Sebastian Stan este primul actor de origine română nominalizat la premiile Oscar, pentru rolul principal din filmul „The Apprentice”.

„Cred că (Trump) ar trebui să fie recunoscător, ca să fiu sincer. Cred că i-am oferit o perspectivă foarte complexă, tridimensională asupra vieții sale. Nu-mi amintesc ca altcineva să fi făcut asta”, spunea Stan, la un moment dat, întrebat dacă președintele american ar trebuie să se îmbufneze.

Cu puțin timp înainte de gala Premiilor Oscar, Sebastian s-a întâlnit cu Mădălina Ghenea în America. Cei doi au participat la un eveniment exclusivist, unde s-au întâlnit și cu Anastasia Soare, celebra fondatoare a brandului Anastasia Beverly Hills.

„Sărbătorindu-l pe nominalizatul la Oscar, Sebastian Stan. Mulțumesc, Anastasia Soare. Ați văzut filmul The Apprentice? Mândră că sunt româncă”, a scris Mădălina Ghenea pe pagina ei de Instagram.

La gala Premiilor Oscar 2025, Sebastian Stan a venit însoțit de mama sa, pianista Georgeta Orlovschi, dar și de iubita lui, Annabelle Wallis.

Actorul român a câștigat luna trecută primul său Glob de Aur pentru cel mai bun actor.

