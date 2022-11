Cum s-au îmbrăcat vedetele la gala premiilor Latin Grammy. Thalia, extrem de sexy într-o rochie mulată, la 51 de ani

Cele mai mari nume ale muzicii latino au participat, joi seară, la gala premiilor Latin Music ce a avut loc în Las Vegas. Într-o noapte a celebrării, starurile nu puteau să apară pe covorul roșu decât în ținute speciale, care să le pună în valoare atuurile.

Lista nominalizărilor a fost condusă de Bad Bunny care a avut 10, fiind urmat de alte nume mari din industrie precum Christina Aguilera, Rauw Alejandro și Edgar Barrera.

Record of the Year și Album of the Year au fost două categorii extrem de așteptate, printre nominalizați aflându-se Shakira, Marc Anthony, Rosalia și The Weekend.

Cele mai bine îmbrăcate vedete la premiile Latin Grammy

Dar înainte de a expune lista câștigătorilor, să aruncăm un ochi pe ținutele care au făcut furori pe covorul roșu.

Becky G, Christina Aguilera și Thalia se numără printre artiștii care au strălucit la gala premiilor Latin Grammy 2022.

În timp ce Thalia a ales o rochie care să îi pună în evidență trupul perfect, Becky G a optat pentru o rochie stil rpințesă care i s-a potrivit de minune.

Și domnii au arătat spectaculos, printre aceștia numărându-se Luis Fonsi și John Legend.

Cele mai neinspirate ținute

Cum se întâmplă de cele mai multe ori, au existat și artiști care probabil nu s-au consultat cu stiliștii înainte de a-și alege ținuta pentru o seară de gală. Astfel că aparițiile lor nu au fost foarte apreciate.

Artista chiliană Cami, Maria Becerra și Samantha Camara se află pe lista vedetelor care nu au fost tocmai inspirate atunci când au pășit cu aceste ținute pe covorul roșu al Latin Grammy.

Nici Karol G și Elena Rose nu au impresionat cu rochiile lor, ajungând astfel pe lista celor mai neinspirate ținute ale serii.

Lista câștigătorilor premiilor Latin Grammy

Bad Bunny nu doar a avut cele mai multe nominalizări, dar a obținut și cele mai multe premii, devenind astfel marele câștigător al premiilor Latin Grammy 2022.

Record of the Year (înregistrarea anului): „Tocarte” – Jorge Drexler & C. Tangana

Album of the Year (albumul anului): Motomami (Digital Album) – Rosalia

Song of the year (cântecul anului): Tocarte – Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, Songwriters (Jorge Drexler & C. Tangana)

Best New Artist (cel mai bun artist nou): Angela Alvarez, Silvana Estrada

Cel mai bun album pop: Dharma – Sebastian Yatra

Cel mai bun album pop tradițional: Aguilera – Christina Aguilera

Cea mai bună piesă pop:

„La Guerrilla de la Concordia” – Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

Tacones Rojos” – Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort & Sebastián Yatra

Cea mai bună performanță urban fusion: „Tití Me Preguntó” – Bad Bunny

Cea ami bună performanță Reggaeton: „Lo siento BB:/” – Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Cel mai bun album urban: Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Cea mai bună piesă rap/hip hop: „De Museo” – Bad Bunny

Cea mai bună piesă urban: „Tití Me Preguntó” – Bad Bunny

Cel ami bun album rock: Unas Vacaciones Raras – Él Mató A Un Policía Motorizado

Cea mai bună piesă rock: „Lo Mejor de Nuestras Vidas” – Fito Páez

Cel mai bun album pop-rock: Los Años Salvajes – Fito Páez

Cea mai bună piesă pop-rock: „Babel” – Fito Páez & Carlos Vives

Cel mai bun album de muzică alternativă: Motomami – Rosalía

Cea mai bună piesă alternativă: „El Día Que Wstrenaste el Mundo” – Jorge Drexler

Cel mai bun album salsa: Pa’lla Voy – Marc Anthony

Cel mai bun album de cumbia/vallenato: Feliz Aniversario – Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina

Cel mai bun album merengue/bachata: Entre Mar y Palmeras – Juan Luis Guerra

Cel mai bun album de muzică tropicală tradițională: Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live

In Marciac – Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola

Cel mai bun album de muzică tropicală contemporană: Cumbiana II – Carlos Vives

Cea mai bună piesă tropicală: „Mala” – Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa

Cel mai bun album latino pentru copii: A La Fiesta De La Música Vamos Todos – Sophia

Cel mai bun album de muzică jazz: Mirror Mirror – Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés

Cel mai bun album de muzică folk: Ancestros Sinfónico – Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso

Cel mai bun album de muzică tango: Horacio Salgán Piano Transcriptions – Pablo Estigarribia

Cel mai bun album flamenco: Libres – Las Migas

